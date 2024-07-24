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Испания
24 июля 2024, 14:16 | Обновлено 24 июля 2024, 14:48
1481
0

Один из лучших защитников мира может перейти в Реал свободным агентом

Трент Александр-Арнольд думает над предложением «сливочных»

24 июля 2024, 14:16 | Обновлено 24 июля 2024, 14:48
1481
0
Один из лучших защитников мира может перейти в Реал свободным агентом
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр-Арнольд

Правый защитник «Ливерпуля» Александр-Арнольд может перейти в мадридский «Реал».

Как сообщает Sport.es, «Реал Мадрид» проявляет серьезный интерес к английскому защитнику. По информации источника, испанский клуб уже вступил в переговоры с 25-летним футболистом, предлагая ему дождаться окончания контракта с «Ливерпулем» в 2025 году и перейти в Мадрид на правах свободного агента.

Однако «Реал» не единственный претендент на Арнольда – «Ливерпуль» намерен удержать игрока и предложить ему новый контракт. Новый тренер английского клуба Арне Слот уже провел переговоры с защитником, пытаясь убедить его продлить контракт.

Сообщается, что Арнольд заинтересован в переходе в чемпионат Испании, но также рассматривает возможность остаться в «Ливерпуле» еще на один сезон. «Реал Мадрид» видит в Арнольде потенциальную замену Даниелю Карвахалю и Лукасу Васкесу, которым обоим по 32 года.

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Алексей Тиньков Источник: Sport.es
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