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Англия
24 июля 2024, 13:45 | Обновлено 24 июля 2024, 13:51
884
1

Челси сделал предложение по вратарю из Испании. Это не Лунин

«Пенсионеры» хотят подписать Йоргенсена

24 июля 2024, 13:45 | Обновлено 24 июля 2024, 13:51
884
1
Челси сделал предложение по вратарю из Испании. Это не Лунин
Getty Images/Global Images Ukraine. Филип Йоргенсен

Лондонский «Челси» обратился в испанский «Вильярреал» с предложением о трансфере 22-летнего голкипера Филипа Йоргенсена.

Сообщается, что уроженца Дании лондонцы оценили в 20 млн евро

Переговоры «Челси» с самим Йоргенсеном уже в разгаре – они начались на прошлой неделе. Филип заинтересован в переходе.

В предыдущем сезоне испанской Ла Лиги Йоргенсен провел 36 матчей, пропустил 63 гола.

Ранее сообщалось, что в поле зрения «Челси» находится украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин.

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Комментарии 1
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Serhii P.
Пропускає, в середньому, по майже 2 м'ячі за матч, і це в команді з верхньої частини турнірної таблиці? Ну так - це top воротар, звичайно 
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