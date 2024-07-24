Челси сделал предложение по вратарю из Испании. Это не Лунин

Лондонский «Челси» обратился в испанский «Вильярреал» с предложением о трансфере 22-летнего голкипера Филипа Йоргенсена.

Сообщается, что уроженца Дании лондонцы оценили в 20 млн евро

Переговоры «Челси» с самим Йоргенсеном уже в разгаре – они начались на прошлой неделе. Филип заинтересован в переходе.

В предыдущем сезоне испанской Ла Лиги Йоргенсен провел 36 матчей, пропустил 63 гола.

Ранее сообщалось, что в поле зрения «Челси» находится украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин.