Федерер или Джокович? ESPN составил рейтинг 10 лучших теннисистов XXI века

Авторитетный американский спортивный телеканал ESPN составил рейтинг 10 лучших теннисистов XXI века.

Первая тройка по составу довольно прогнозируемая, на первое место американцы поставили Роджера Федерера, отдав второе Новаку Джоковичу. Рафаэль Надаль довольствовался третьим местом.

Интересно, что 21-летний Карлос Алькарас оказался на шестом месте, пропустив вперед только Энди Маррея и Андре Агасси.

Нашлось в списке и место для других теннисистов из США. Сюда попал 14-кратный чемпион турниров Grand Slam Пит Сампрас, который доигрывал в 2000-е, а также экс-лидер мирового рейтинга Энди Роддик.

Замкнули десятку швейцарец Стэн Вавринка и австралиец Ллейтон Хьюитт.

Топ-10 теннисистов XXI века по версии ESPN

Роджер Федерер Новак Джокович Рафаэль Надаль Энди Маррей Андре Агасси Карлос Алькарас Пит Сампрас Энди Роддик Стэн Вавринка Ллейтон Хьюитт

Топ-10 теннисисток XXI века по версии ESPN