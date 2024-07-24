Авторитетный американский спортивный телеканал ESPN составил рейтинг 10 лучших теннисисток XXI века.

Первые два места ожидаемо заняли сестры Серена и Винус Уильямс, на третьей позиции оказалась Мария Шарапова. Также в топ-5 попали бельгийка Жюстин Энен и действующая первая ракетка мира Ига Свёнтек.

Также в первой десятке нашлось место еще одной бельгийке Ким Клийстерс, японке Наоми Осаке, австралийке Эшли Барти, немке Анжелик Кербер и француженке Амели Моресмо.

Топ-10 теннисисток XXI века по версии ESPN

Серена Уильямс Винус Уильямс Мария Шарапова Жюстин Энен Ига Свёнтек Ким Клийстерс Наоми Осака Эшли Барти Анжелик Кербер Амели Моресмо

Топ-10 теннисистов XXI века по версии ESPN