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  4. ESPN составил рейтинг 10 лучших теннисисток XXI века
WTA
24 июля 2024, 12:57 |
114
0

ESPN составил рейтинг 10 лучших теннисисток XXI века

Ига Свёнтек пока только пятая

24 июля 2024, 12:57 |
114
0
ESPN составил рейтинг 10 лучших теннисисток XXI века
Getty Images/Global Images Ukraine. Серена Уильямс и Винус Уильямс

Авторитетный американский спортивный телеканал ESPN составил рейтинг 10 лучших теннисисток XXI века.

Первые два места ожидаемо заняли сестры Серена и Винус Уильямс, на третьей позиции оказалась Мария Шарапова. Также в топ-5 попали бельгийка Жюстин Энен и действующая первая ракетка мира Ига Свёнтек.

Также в первой десятке нашлось место еще одной бельгийке Ким Клийстерс, японке Наоми Осаке, австралийке Эшли Барти, немке Анжелик Кербер и француженке Амели Моресмо.

Топ-10 теннисисток XXI века по версии ESPN

  1. Серена Уильямс
  2. Винус Уильямс
  3. Мария Шарапова
  4. Жюстин Энен
  5. Ига Свёнтек
  6. Ким Клийстерс
  7. Наоми Осака
  8. Эшли Барти
  9. Анжелик Кербер
  10. Амели Моресмо

Топ-10 теннисистов XXI века по версии ESPN

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Названы лучшие теннисисты XXI века
Серена Уильямс ESPN Винус Уильямс Мария Шарапова Жюстин Энен Ига Свёнтек Ким Клийстерс Наоми Осака Эшли Барти Анжелик Кербер Амели Моресмо
Владимир Клепач Источник: ESPN
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