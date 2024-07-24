WTA24 июля 2024, 12:57 |
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ESPN составил рейтинг 10 лучших теннисисток XXI века
Ига Свёнтек пока только пятая
24 июля 2024, 12:57 |
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Авторитетный американский спортивный телеканал ESPN составил рейтинг 10 лучших теннисисток XXI века.
Первые два места ожидаемо заняли сестры Серена и Винус Уильямс, на третьей позиции оказалась Мария Шарапова. Также в топ-5 попали бельгийка Жюстин Энен и действующая первая ракетка мира Ига Свёнтек.
Также в первой десятке нашлось место еще одной бельгийке Ким Клийстерс, японке Наоми Осаке, австралийке Эшли Барти, немке Анжелик Кербер и француженке Амели Моресмо.
Топ-10 теннисисток XXI века по версии ESPN
- Серена Уильямс
- Винус Уильямс
- Мария Шарапова
- Жюстин Энен
- Ига Свёнтек
- Ким Клийстерс
- Наоми Осака
- Эшли Барти
- Анжелик Кербер
- Амели Моресмо
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