Испания24 июля 2024, 14:02 | Обновлено 24 июля 2024, 14:03
483
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ВИДЕО. Помощник тренера Барселоны сыграл в квадрат с игроками
Тьяго Алькантра явно помог бы каталонцам в роли игрока
24 июля 2024, 14:02 | Обновлено 24 июля 2024, 14:03
483
0
Тьяго Алькантра, который с недавних пор является помощником главного тренера «Барселоны» показал, что все еще мог бы представлять каталонский клуб в качестве игрока.
Испанец присоединился к упражнению «квадрат» и отдал пару точных передач.
Полузащитник завершил карьеру в это межсезонье и уже через некоторое время присоединился к тренерскому штабу Ханси Флика.
ВИДЕО. Помощник тренера Барселоны сыграл в квадрат с игроками
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