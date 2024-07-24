Тьяго Алькантра, который с недавних пор является помощником главного тренера «Барселоны» показал, что все еще мог бы представлять каталонский клуб в качестве игрока.

Испанец присоединился к упражнению «квадрат» и отдал пару точных передач.

Полузащитник завершил карьеру в это межсезонье и уже через некоторое время присоединился к тренерскому штабу Ханси Флика.

ВИДЕО. Помощник тренера Барселоны сыграл в квадрат с игроками