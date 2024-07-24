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Испания
24 июля 2024, 14:02 | Обновлено 24 июля 2024, 14:03
483
0

ВИДЕО. Помощник тренера Барселоны сыграл в квадрат с игроками

Тьяго Алькантра явно помог бы каталонцам в роли игрока

24 июля 2024, 14:02 | Обновлено 24 июля 2024, 14:03
483
0
ВИДЕО. Помощник тренера Барселоны сыграл в квадрат с игроками
Getty Images/Global Images Ukraine. Тьяго Алькантара

Тьяго Алькантра, который с недавних пор является помощником главного тренера «Барселоны» показал, что все еще мог бы представлять каталонский клуб в качестве игрока.

Испанец присоединился к упражнению «квадрат» и отдал пару точных передач.

Полузащитник завершил карьеру в это межсезонье и уже через некоторое время присоединился к тренерскому штабу Ханси Флика.

ВИДЕО. Помощник тренера Барселоны сыграл в квадрат с игроками

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Алексей Тиньков
Алексей Тиньков Sport.ua
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