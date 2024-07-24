Владислав КАБАЕВ: «У нас была задача выиграть любой ценой»

Полузащитник «Динамо» Владислав Кабаев прокомментировал победу над «Партизаном» в квалификации Лиги чемпионов (6:2).

- Эмоции утихли сразу после финального свистка. Готовились к этой игре, понимали, против кого играем, что эта страна и этот клуб поддерживают войну в Украине. Думаю, болельщики и на стадионе, и у экранов телевизоров видели, с какими эмоциями мы вышли на поле. И даже забив три-четыре мяча, мы не останавливались, давили, хотели подарить хоть немного положительных эмоций всем болельщикам, всем нашим Защитникам.

- В первом матче сезона «Динамо» побеждает очень убедительно – 6:2. Бывает ли так?

- Да, лучше не придумаешь. Но мы провели хорошие сборы, плюс хороший раздражитель – команда из Сербии. Скажу за себя, что я на поле выходил очень злым. Все равно было, кто забьет, ведь у нас была задача выиграть любой ценой. Если бы еще не пропустили, было бы вообще замечательно, а так – есть над чем работать.

- Насколько первый пропущенный мяч повлиял на игру команды?

- В общем, игра нам давалась, даже несмотря на этот нелепый пенальти, который заработали в свои ворота. Но у нас и до этого были моменты, я пробивал, в частности, мы давили. И в этот момент я вообще не сомневался ни в себе, ни в команде, что нам удастся отыграться. Когда мы забили первый мяч, соперник «поплыл», а у нас Ярмоленко завел команду, чтобы мы продолжали давить и добивать их. Удалось забить еще до перерыва.

Во втором тайме позволили «Партизану» больше владеть мячом, но все равно продолжали забивать – отсюда и такой результат. Впереди еще ответный матч, и хочется сказать еще больше сейчас, но это уже будет после игры в Белграде, – сказал Кабаев.

Ответный матч состоится 31 июля в Белграде.