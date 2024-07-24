ОФИЦИАЛЬНО. Экс-хавбек Шахтера перешел из Лацио в Сан-Паулу

24-летний центральный полузащитник «Лацио» Маркос Антонио, который известен в Украине по выступлениям за «Шахтер», продолжит карьеру в бразильской Серии А.

Как и сообщалось ранее, новым клубом Маркоса Антонио стал «Сан-Паулу».

«Трехцветные» объявили об аренде хавбека сроком до 30 июня 2025 года с обязательством выкупа, при соблюдении определенных и оговоренных изначально условий, суть которых стороны не раскрывают.

До этого СМИ писали, что «Сан-Паулу» готов прописать опцию выкупа на 5 миллионов евро, в то время как «Лацио» до последнего торговался насчет 6 миллионов.

Маркос Антонио выступал за «Шахтер» с 2019 по 2022 годы. Его купили за 3,5 миллиона евро у португальского «Эшторила», а продали «Лацио» за 7,5 миллионов.