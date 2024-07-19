Сан-Паулу близок к подписанию бывшего полузащитника Шахтера

Бразильский «Сан-Паулу» интересуется возможностью подписания бывшего полузащитника «Шахтера» Маркоса Антонио, имеющего действующий контракт с «Лацио».

«Трехцветные» хотят арендовать хавбека с опцией выкупа за 5 миллионов евро.

В «Лацио» готовы расстаться с Маркосом Антонио, однако стремятся продать футболиста за 6 миллионов евро.

Однако, учитывая то обстоятельство, что предложений о продаже футболиста у «орлов» нет, римляне могут пойти на то, чтобы отпустить Маркоса Антонио в «Сан-Паулу».

При этом, интерес к экс-хавбеку «Шахтера» также проявляет «Фламенго», однако условия, которые предлагают «стервятники» несколько хуже тех, которые сейчас представил на рассмотрение боссам «Лацио» «Сан-Паулу».

Контракт Маркоса Антонио с «Лацио» действует до лета 2027 года. В минувшем сезоне хавбек на правах аренды играл за ПАОК, с которым стал чемпионом Греции.