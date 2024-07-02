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Италия
02 июля 2024, 10:48 | Обновлено 02 июля 2024, 11:28
428
0

Лацио готов отпустить экс-хавбека Шахтера во Фламенго. Известны условия

В римском клубе миниатюрный полузащитник так и не сумел завоевать «место под солнцем»

02 июля 2024, 10:48 | Обновлено 02 июля 2024, 11:28
428
0
Лацио готов отпустить экс-хавбека Шахтера во Фламенго. Известны условия
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркос Антонио

Итальянский «Лацио» в текущее трансферное окно нацелен избавиться от 24-летнего центрального хавбека Маркоса Антонио, которого летом 2022-го «орлы» подписали из «Шахтера» за 8 миллионов евро.

Футболист не сумел стать для «Лацио» важной фигурой в первой команде, и минувший сезон отыграл в аренде в Греции за ПАОК, где, впрочем, также имел минимум игровой практики.

Сейчас предметный интерес к Маркосу Антонио проявляет «Фламенго», от нескольких предложений которого римляне уже отказались.

Впрочем, «стервятники» выразили готовность взять футболиста в аренду с обязательством дальнейшего выкупа за 4 миллиона евро, что может устроить «Лацио».

Конкретика в этом вопросе ожидается ближе к концу недели.

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Алексей Сливченко Источник: Tuttomercatoweb
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