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Лига чемпионов
24 июля 2024, 13:37 |
869
1

Суркис оценил игру Пихаленка, который в дебютном матче за Динамо забил гол

Александр вышел на 2-й тайм поединка Q2 ЛЧ 24/25 против Партизана и забил мяч на 90+2-й

24 июля 2024, 13:37 |
869
1
Суркис оценил игру Пихаленка, который в дебютном матче за Динамо забил гол
ФК Динамо Киев. Александр Пихаленок

23 июля состоялся первый матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов 2024/25 между командами Динамо и Партизан.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе Арена-Люблин. Игра завершилась со счетом 6:2 в пользу украинского коллектива.

После завершения встречи президент киевского клуба Игорь Суркис в интервью пресс-службе оценил игру Александра Пихаленка:

«Пихаленок – это креатив, он может на футбольном поле все. Он может отдать пас, он может забить, он может отнять мяч», – сказал Суркис.

Для Пихаленка встреча с «Партизаном» была дебютной в официальных поединках «бело-синих». Он появился на поле во втором тайме и сумел забить на 90+2-й, установив окончательный счет в игре.

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Александр Пихаленок Динамо Киев Партизан Белград Динамо - Партизан Лига чемпионов Игорь Суркис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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