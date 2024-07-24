Суркис оценил игру Пихаленка, который в дебютном матче за Динамо забил гол

23 июля состоялся первый матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов 2024/25 между командами Динамо и Партизан.

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Поединок прошел на стадионе Арена-Люблин. Игра завершилась со счетом 6:2 в пользу украинского коллектива.

После завершения встречи президент киевского клуба Игорь Суркис в интервью пресс-службе оценил игру Александра Пихаленка:

«Пихаленок – это креатив, он может на футбольном поле все. Он может отдать пас, он может забить, он может отнять мяч», – сказал Суркис.

Для Пихаленка встреча с «Партизаном» была дебютной в официальных поединках «бело-синих». Он появился на поле во втором тайме и сумел забить на 90+2-й, установив окончательный счет в игре.