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Лига чемпионов
24 июля 2024, 13:03 | Обновлено 24 июля 2024, 13:20
3529
3

Суркис отреагировал на разгромную победу Динамо в отборе к Лиге чемпионов

Президент киевского клуба пообщался с пресс-службой после матча с Партизаном в Q2 ЛЧ 24/25

24 июля 2024, 13:03 | Обновлено 24 июля 2024, 13:20
3529
3
Суркис отреагировал на разгромную победу Динамо в отборе к Лиге чемпионов
ФК Динамо Киев. Игорь Суркис

23 июля состоялся первый матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов 2024/25 между командами Динамо и Партизан.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе Арена-Люблин. Игра завершилась со счетом 6:2 в пользу украинского коллектива.

После завершения встречи президент киевского клуба Игорь Суркис пообщался с пресс-службой:

– Игорь Михайлович, уверенная победа в первом матче. Ожидали подобного?

– Я ожидал, что команда выйдет и будет бороться. Нас очень беспокоило, как это будет происходить. Вы знаете, что «Партизан» ездил в россию, а россия не просто убивает наших граждан, а убивает наших детей, женщин. Поэтому эта победа была очень важна. Могу сказать, что она была самой важной за последние годы.

Мы подарили радость нашим болельщикам, тем, кто защищает нашу Родину, наши семьи. Слава Украине.

Я очень доволен, поздравил ребят. Благодарю болельщиков, которые пришли на стадион, также благодарен Президенту Украины, который дает нам возможность представлять страну на международной арене в Европе. В Польше нас очень хорошо приняли, вы видели, как нас поддерживали болельщики. Так что футбола без поддержки руководства страны могло и не быть. Мы будем дальше стараться играть как можно лучше и проходить дальше по турнирной сетке.

– «Динамо» пропустило первым, но потом голы посыпались на разный вкус. Хоть и первая игра сезона, но мы увидели настоящее зрелище.

– Вы сами видели, у нас есть глубина состава, и все ребята понимают ту игровую модель, которую предлагает Александр Шовковский. Выходившие на поле добавляли по ходу игры. Досадный гол, пропущенный в начале, такое бывает, это футбол. Но ребята справились с этим, и, несмотря на то, что пропустили второй необязательный мяч, смогли обеспечить такой счет, после которого едем в Белград более-менее спокойными. Но расслабляться нельзя и нужно полноценно готовиться к следующей игре.

– Пихаленок дебютировал в официальном матче, забил сразу, в общем усилил игру.

– Пихаленок – это креатив, он может на футбольном поле все. Он может отдать пас, он может забить, он может отнять мяч.

Я еще раз хочу поздравить эту важную победу. «Партизан» очень разозлил нас, и мы одержали победу ради всех наших воинов, женщин, украинских семей. Сегодня пришли многие украинцы, поддерживали нас с первой до последней минуты.

– Болельщики неистово поддерживали команду на протяжении всего матча. Ощущался ли баланс между зрителями и футболистами?

– Нас не поддерживали так уже четыре года, поскольку мы играли без зрителей. И сегодня была невероятная атмосфера, – сказал Суркис.

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Даниил Агарков Источник: ФК Динамо Киев
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potemkin78
форвардов и центрального защитника  у ДК нет. да и вратари что-то стали чудить много. нужно усиление 
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