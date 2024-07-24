Стали известны оценки игроков Динамо за разгром в отборе к Лиге чемпионов

23 июля состоялся первый матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов 2024/25 между командами Динамо и Партизан.

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Поединок прошел на стадионе Арена-Люблин. Игра завершилась со счетом 6:2 в пользу украинского коллектива.

После завершения встречи портал Flashscore выставил оценки игрокам. Наивысший балл получил Александр Караваев – 7.8.

Высокие показатели также и у Владислава Кабаева (7.8), Александра Пихаленка (7.5), Николая Шапаренко (7.4), Владимира Бражко (7.4), Назара Волошина (7.4), Дениса Попов (7.1) и Андрея Ярмоленко (7.0).

Оценки Flashscore за матч Динамо – Партизан (6:2)