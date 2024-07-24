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Лига чемпионов
24 июля 2024, 03:32 |
626
0

Стали известны оценки игроков Динамо за разгром в отборе к Лиге чемпионов

23 июля киевляне обыграли Партизан в первом матче Q2 ЛЧ 2024/25 со счетом 6:2

24 июля 2024, 03:32 |
626
0
Стали известны оценки игроков Динамо за разгром в отборе к Лиге чемпионов
ФК Динамо Киев

23 июля состоялся первый матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов 2024/25 между командами Динамо и Партизан.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе Арена-Люблин. Игра завершилась со счетом 6:2 в пользу украинского коллектива.

После завершения встречи портал Flashscore выставил оценки игрокам. Наивысший балл получил Александр Караваев – 7.8.

Высокие показатели также и у Владислава Кабаева (7.8), Александра Пихаленка (7.5), Николая Шапаренко (7.4), Владимира Бражко (7.4), Назара Волошина (7.4), Дениса Попов (7.1) и Андрея Ярмоленко (7.0).

Оценки Flashscore за матч Динамо – Партизан (6:2)

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Александр Караваев Лига чемпионов Динамо Киев Партизан Белград Динамо - Партизан оценки
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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