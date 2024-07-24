Стали известны оценки игроков Динамо за разгром в отборе к Лиге чемпионов
23 июля киевляне обыграли Партизан в первом матче Q2 ЛЧ 2024/25 со счетом 6:2
23 июля состоялся первый матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов 2024/25 между командами Динамо и Партизан.
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Поединок прошел на стадионе Арена-Люблин. Игра завершилась со счетом 6:2 в пользу украинского коллектива.
После завершения встречи портал Flashscore выставил оценки игрокам. Наивысший балл получил Александр Караваев – 7.8.
Высокие показатели также и у Владислава Кабаева (7.8), Александра Пихаленка (7.5), Николая Шапаренко (7.4), Владимира Бражко (7.4), Назара Волошина (7.4), Дениса Попов (7.1) и Андрея Ярмоленко (7.0).
Оценки Flashscore за матч Динамо – Партизан (6:2)
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