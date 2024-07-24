Динамо побило личный антирекорд 24-летней давности

«Динамо» в поединке с «Партизаном» (6:2) продлило свою серию с пропущенными мячами в еврокубках до 14 матчей. Тем самым киевляне побили личный антирекорд 24-летней давности. Последний раз бело-синие играли на «ноль» 3 августа 2022 года, когда в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов они дома взяли верх над австрийским «Штурмом» – 1:0.

Среди украинских команд более продолжительные серии с пропущенными голами имел только «Шахтер» (дважды). К слову, еще один собственный «рекорд» 16-летней давности динамовцы повторили, пропуская на своем поле 7 игр кряду.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные серии с пропущенными мячами украинских клубов в еврокубках

Серия Клуб Началась Завершилась Дата Соперник Счет Дата Соперник Счет 26 Шахтер 23.02.2017 Сельта (д) 0:2 05.08.2020 Вольфсбург (д) 3:0 17 Шахтер 19.10.2021 Реал (д) 0:5 07.11.2023 Барселона (д) 1:0 14* Динамо 09.08.2022 Штурм (г) 2:1 13 Динамо 11.08.1999 Ольборг (г) 2:1 22.03.2000 Бавария (д) 2:0 11 Динамо 19.09.2007 Рома (г) 0:2 30.09.2008 Фенербахче (г) 0:0 10 Динамо 18.10.2000 Андерлехт (г) 2:4 30.10.2001 Боавишта (д) 1:0 9 Динамо 12.01.1966 Селтик (г) 0:3 26.11.1969 Фиорентина (г) 0:0 9 Шахтер 13.08.1998 Цюрих (г) 0:4 22.08.2000 Славия (г) 2:0 9 Заря 20.08.2015 Легия (д) 0:1 28.09.2017 Атлетик (г) 1:0 9* Ворскла 08.11.2018 Карабах (д) 0:1

* серия не закончена.