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Лига чемпионов
24 июля 2024, 12:23 | Обновлено 24 июля 2024, 12:51
1204
1

Динамо побило личный антирекорд 24-летней давности

Киевляне пропускают в еврокубках 14 матчей подряд

24 июля 2024, 12:23 | Обновлено 24 июля 2024, 12:51
1204
1
Динамо побило личный антирекорд 24-летней давности
ФК Динамо

«Динамо» в поединке с «Партизаном» (6:2) продлило свою серию с пропущенными мячами в еврокубках до 14 матчей. Тем самым киевляне побили личный антирекорд 24-летней давности. Последний раз бело-синие играли на «ноль» 3 августа 2022 года, когда в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов они дома взяли верх над австрийским «Штурмом» – 1:0.

Среди украинских команд более продолжительные серии с пропущенными голами имел только «Шахтер» (дважды). К слову, еще один собственный «рекорд» 16-летней давности динамовцы повторили, пропуская на своем поле 7 игр кряду.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные серии с пропущенными мячами украинских клубов в еврокубках

Серия

Клуб

Началась

Завершилась

Дата

Соперник

Счет

Дата

Соперник

Счет

26

Шахтер

23.02.2017

Сельта (д)

0:2

05.08.2020

Вольфсбург (д)

3:0

17

Шахтер

19.10.2021

Реал (д)

0:5

07.11.2023

Барселона (д)

1:0

14*

Динамо

09.08.2022

Штурм (г)

2:1

13

Динамо

11.08.1999

Ольборг (г)

2:1

22.03.2000

Бавария (д)

2:0

11

Динамо

19.09.2007

Рома (г)

0:2

30.09.2008

Фенербахче (г)

0:0

10

Динамо

18.10.2000

Андерлехт (г)

2:4

30.10.2001

Боавишта (д)

1:0

9

Динамо

12.01.1966

Селтик (г)

0:3

26.11.1969

Фиорентина (г)

0:0

9

Шахтер

13.08.1998

Цюрих (г)

0:4

22.08.2000

Славия (г)

2:0

9

Заря

20.08.2015

Легия (д)

0:1

28.09.2017

Атлетик (г)

1:0

9*

Ворскла

08.11.2018

Карабах (д)

0:1

* серия не закончена.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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T-800
ого, сколько раз Шахтёр дырявили. Школа Пятова))
мдааа ... пожили в эпоху различных Проффесоров
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