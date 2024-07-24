Названы 25 лучших футболистов XXI века. Кто лучше всех?
Издание ESPN выделило Лионеля Месси и Криштиану Роналду
Известное американское спортивное издание ESPN презентовало свою версию рейтинга из 25 лучших футболистов XXI века.
Борьба за первенство в реестре развернулась между аргентинцем Лионелем Месси, который, как известно, является 8-кратным обладателем Золотого мяча, и португальцем Криштиану Роналду, у которого пять Золотых мячей.
В ESPN на первое место поставили Месси, вторая позиция у Роналду. Замкнул топ-3 легенжарный француз Тьерри Анри.
На 4-й позиции соотечественник бывшего нападающего сборной Франции и лондонского «Арсенала» Зинедин Зидан. Пятым расположился хорват Лука Модрич – обладатель Золотого мяча 2018 года.
Десятка лучших футболистов XXI века (версия ESPN)
- Лионель Месси (Аргентина)
- Криштиану Роналду (Португалия)
- Тьерри Анри (Франция)
- Зинедин Зидан (Франция)
- Лука Модрич (Хорватия)
- Килиан Мбаппе (Франция)
- Андрес Иньеста (Испания)
- Хави Эрнандес (Испания)
- Роналдо (Бразилия)
- Роналдиньо (Бразилия)
Заметим, что 11-е место в данном рейтинге занял бывший нападающий «ПСЖ» и «Барселоны» Златан Ибрагимович, на 12-й строчке расположился атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне, а на 13-м месте находится экс-хавбек мадридского «Реала» Тони Кроос.
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