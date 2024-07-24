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24 июля 2024, 07:14 | Обновлено 24 июля 2024, 07:26
292
0

Названы 25 лучших футболистов XXI века. Кто лучше всех?

Издание ESPN выделило Лионеля Месси и Криштиану Роналду

24 июля 2024, 07:14 | Обновлено 24 июля 2024, 07:26
292
0
Названы 25 лучших футболистов XXI века. Кто лучше всех?
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Известное американское спортивное издание ESPN презентовало свою версию рейтинга из 25 лучших футболистов XXI века.

Борьба за первенство в реестре развернулась между аргентинцем Лионелем Месси, который, как известно, является 8-кратным обладателем Золотого мяча, и португальцем Криштиану Роналду, у которого пять Золотых мячей.

В ESPN на первое место поставили Месси, вторая позиция у Роналду. Замкнул топ-3 легенжарный француз Тьерри Анри.

На 4-й позиции соотечественник бывшего нападающего сборной Франции и лондонского «Арсенала» Зинедин Зидан. Пятым расположился хорват Лука Модрич – обладатель Золотого мяча 2018 года.

Десятка лучших футболистов XXI века (версия ESPN)

  1. Лионель Месси (Аргентина)
  2. Криштиану Роналду (Португалия)
  3. Тьерри Анри (Франция)
  4. Зинедин Зидан (Франция)
  5. Лука Модрич (Хорватия)
  6. Килиан Мбаппе (Франция)
  7. Андрес Иньеста (Испания)
  8. Хави Эрнандес (Испания)
  9. Роналдо (Бразилия)
  10. Роналдиньо (Бразилия)

Заметим, что 11-е место в данном рейтинге занял бывший нападающий «ПСЖ» и «Барселоны» Златан Ибрагимович, на 12-й строчке расположился атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне, а на 13-м месте находится экс-хавбек мадридского «Реала» Тони Кроос.

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Юрій Остроумов Источник: ESPN
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