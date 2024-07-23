Месси пропустит Матч звезд МЛС. Известна причина

Аргентинский нападающий клуба «Интер Майами» Лионель Месси пропустит предстоящий Матч звезд МЛС.

37-летний уроженец Росарио не сможет появиться на поле в игре из-за травмы ноги, которую он получил почти 10 днгей назад в финальном поединке Кубка Америки 2024 против команды Колумбии (1:0 доп. вр.).

Сообщается, что Матч звезд МЛС также пропустит другой звездный форвард «Интер Майами» Луис Суарес.

Матч звезд МЛС состоится 25 июля в Коламбусе (США), начало – в 03:00 по киевскому времени. Как известно, в поединке примут участие команда лучших футболистов МЛС и команда лучших игроков мексиканской лиги.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси выступил с публичным обращением к «Интер Майами».