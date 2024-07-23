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  4. Месси пропустит Матч звезд МЛС. Известна причина
Major League Soccer
23 июля 2024, 08:15 |
280
0

Месси пропустит Матч звезд МЛС. Известна причина

Аргентинец остается в лазарете клуба «Интер Майами»

23 июля 2024, 08:15 |
280
0
Месси пропустит Матч звезд МЛС. Известна причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Аргентинский нападающий клуба «Интер Майами» Лионель Месси пропустит предстоящий Матч звезд МЛС.

37-летний уроженец Росарио не сможет появиться на поле в игре из-за травмы ноги, которую он получил почти 10 днгей назад в финальном поединке Кубка Америки 2024 против команды Колумбии (1:0 доп. вр.).

Сообщается, что Матч звезд МЛС также пропустит другой звездный форвард «Интер Майами» Луис Суарес.

Матч звезд МЛС состоится 25 июля в Коламбусе (США), начало – в 03:00 по киевскому времени. Как известно, в поединке примут участие команда лучших футболистов МЛС и команда лучших игроков мексиканской лиги.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси выступил с публичным обращением к «Интер Майами».

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Месси выступил с публичным обращением к Интер Майами
Major League Soccer (MLS) Лионель Месси травма Луис Суарес
Юрій Остроумов Источник: ESPN
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