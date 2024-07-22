Месси выступил с публичным обращением к Интер Майами

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси обратился к своему клубу «Интер Майами».

Обращение 37-летний форвард разместил в инстаграме вскоре после своего чествования по поводу завоевания им 45-го трофея в карьере.

Как известно, перед матчем MLS с «Чикаго Файр» (2:1) Месси появился на стадионе. В центральном круге поля был плакат с изображением числа 45 – количества титулов аргентинца за карьеру. По периметру расположились 45 детей, каждый из которых держал в руках листок с названием титула Месси и годом его обретения.

«Огромное спасибо за признание, «Интер Майами»! Было приятно разделить этот момент с нашими людьми», – написал Месси.

Напомним, 45-м титулом в карьере Лионеля Месси стал Кубок Америки 2024, в финале которого Аргентина обыграла Колумбию (1:0).