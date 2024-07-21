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  4. ФОТО. Интер Майами поздравил Месси с 45-м титулом в карьере
Major League Soccer
21 июля 2024, 05:00 | Обновлено 21 июля 2024, 06:22
339
0

ФОТО. Интер Майами поздравил Месси с 45-м титулом в карьере

Вышло очень красиво

21 июля 2024, 05:00 | Обновлено 21 июля 2024, 06:22
339
0
ФОТО. Интер Майами поздравил Месси с 45-м титулом в карьере
Х. Интер Майами

Футбольный клуб «Интер Майами» поздравил своего звездного игрока Лионеля Месси с 45 титулом в карьере, который получил аргентинец, выиграв со своей сборной Копа Америка.

Церемония получилась очень красивой – на стадионе в центральном круге было установлено число 45, также Месси получил памятный плакат, на котором было изображено тоже число 45 с помощью коллажа из фотографий Лионеля.

По периметру центрального круга расположились 45 детей, каждый из которых держал в руках листок с названием титула Месси и годом его обретения.

«Твори историю и вдохновляй следующее поколение!» – пожелал клуб Месси, назвав его лучшим игроком всех времен.

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Лионель Месси сборная Аргентины по футболу Интер Майами Major League Soccer (MLS)
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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