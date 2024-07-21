ФОТО. Интер Майами поздравил Месси с 45-м титулом в карьере
Вышло очень красиво
Футбольный клуб «Интер Майами» поздравил своего звездного игрока Лионеля Месси с 45 титулом в карьере, который получил аргентинец, выиграв со своей сборной Копа Америка.
Церемония получилась очень красивой – на стадионе в центральном круге было установлено число 45, также Месси получил памятный плакат, на котором было изображено тоже число 45 с помощью коллажа из фотографий Лионеля.
По периметру центрального круга расположились 45 детей, каждый из которых держал в руках листок с названием титула Месси и годом его обретения.
«Твори историю и вдохновляй следующее поколение!» – пожелал клуб Месси, назвав его лучшим игроком всех времен.
Making history and inspiring the next generation 🐐 pic.twitter.com/7xPTNGcHS6— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 21, 2024
45 títulos para nuestro 1️⃣0️⃣ 🏆 pic.twitter.com/54vACEpqnh— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 21, 2024
Celebrando los 4️⃣5️⃣ 🏆 del 🔟 🐐 pic.twitter.com/j99X16FuXe— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 21, 2024
Inter Miami honored Leo Messi for winning the Copa América and becoming the footballer with the most titles ever.— FootballChampions TV (@FootChampTv) July 21, 2024
45 trophies 🐐
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