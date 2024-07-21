ФОТО. Интер Майами поздравил Месси с 45-м титулом в карьере

Футбольный клуб «Интер Майами» поздравил своего звездного игрока Лионеля Месси с 45 титулом в карьере, который получил аргентинец, выиграв со своей сборной Копа Америка.

Церемония получилась очень красивой – на стадионе в центральном круге было установлено число 45, также Месси получил памятный плакат, на котором было изображено тоже число 45 с помощью коллажа из фотографий Лионеля.

По периметру центрального круга расположились 45 детей, каждый из которых держал в руках листок с названием титула Месси и годом его обретения.

«Твори историю и вдохновляй следующее поколение!» – пожелал клуб Месси, назвав его лучшим игроком всех времен.

Making history and inspiring the next generation 🐐 pic.twitter.com/7xPTNGcHS6 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 21, 2024

45 títulos para nuestro 1️⃣0️⃣ 🏆 pic.twitter.com/54vACEpqnh — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 21, 2024

Celebrando los 4️⃣5️⃣ 🏆 del 🔟 🐐 pic.twitter.com/j99X16FuXe — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 21, 2024