Динамо – в черном списке Партизана. Киевляне добились исторической победы

23 июля в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов киевское «Динамо» выяснило отношения с сербским «Партизаном» из Белграда.

Игра, напомним, завершилась победой киевлян со счетом 6:2.

Добившись столь крупной победы, «Динамо» дополнило историю крупнейших поражений «Партизана» в еврокубковых турнирах.

Ранее «Партизан» на европейской арене только один раз пропускал шесть голов – от английского клуба КПР в первом матче 1/16 финала розыгрыша Кубка УЕФА-1984/1985 (также 2:6). К слову, тогда в ответном матче белградцы выиграли 4:0 и благодаря большему количеству голов, забитых на поле соперника, вышли в следующий этап.

Киевское «Динамо» стало вторым клубом в истории еврокубков, которому удалось забить «Партизану» шесть мячей.

Ранее сообщалось, что «Динамо» побило личный антирекорд 24-летней давности.