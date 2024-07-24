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Лига чемпионов
24 июля 2024, 14:01 | Обновлено 24 июля 2024, 14:07
1159
0

Сергей КОВАЛЕЦ: «В игре с сербами Динамо выглядело солидно»

Экс-игрок «Динамо» считает, что украинцы выделялись командной игрой

24 июля 2024, 14:01 | Обновлено 24 июля 2024, 14:07
1159
0
Сергей КОВАЛЕЦ: «В игре с сербами Динамо выглядело солидно»
УПЛ. Сергей Ковалец

Уверенная победа киевского «Динамо» над белградским «Партизаном» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов (6:2) изрядно порадовала как украинских болельщиков, так и специалистов. Один из них, бывший игрок динамовской команды первой половины 90-х Сергей Ковалец поделился со Sport.ua мыслями об этой победе.

– Впечатления от игры положительные. Я смотрел контрольные матчи, которые «Динамо» проводило в подготовительный период в Австрии – и уже в них мне команда понравилась. Скоростью, агрессией и игрой вперед. Следует отметить, что у динамовцев были хорошие соперники на тренировочном сборе – в частности, немецкие команды. Поэтому учитывая это, я ждал в матче с «Партизаном» хорошей игры. И результат 6:2 дает нам хороший повод для того, чтобы мы вышли в следующий раунд.

– Как думаете, возможно «Партизан» не оказался таким соперником, по которому можно оценить истинные возможности «Динамо»?

– Несмотря на то, каким был «Партизан» во вчерашнем матче, хотел бы отметить игру «Динамо». Понятно, что для того, чтобы выйти в основную сетку этапа Лиги чемпионов нужно больше усилий - ведь там будут более сильные клубы. Поэтому есть еще над чем работать. Во вчерашнем матче были хорошие эмоции. Динамовцы переиграли команду, которая ездила в россию. Весь мир туда не ездит, УЕФА исключила все российские клубы, а ФИФА сборную от участия в матчах под их эгидой из-за развязанной войны в Украине. А сербы едут и рассказывают, что мы братья – и украинцы, и русские. Поэтому результат вчерашнего матча вдвойне приятнее для наших болельщиков, для Украины и для защитников нашего государства, которые воюют на передовой.

– Кто из исполнителей «Динамо» вам понравился?

– Как раз здесь я хотел бы отметить всю команду. Она отыграла солидно. Выигрывает и проигрывает команда – это банальные слова, но так оно есть. Точно так же как и защищается и атакует вся команда. Потому что много пишут о том, что в защите есть проблемы и даже называют фамилии отдельных защитников. Однако нужно смотреть, как защищается не тот или иной игрок, а вся команда. Поэтому повторюсь: хочу выделить всю команду, которая порадовала наших болельщиков. Поздравляю клуб «Динамо» с тем, что сделали хороший задел для ответного матча.

– Что скажете об официальном дебюте Александра Пихаленка?

– В матче с «Партизаном» он сыграл полезно. Это достаточно умный игрок, он является хорошим усилением киевского «Динамо». Так же, как и Максим Брагару и Валерий Рубчинский, которые сегодня будут играть на Олимпиаде.

– В случае выхода «Динамо» в следующий раунд еврокубкового турнира его соперником станет шотландский «Глазго Рейнджерс».

– Это серьезный клуб с богатыми традициями, играть с которым любому нелегко. Британский футбол – это силовая манера борьбы, напор, бойцовские качества, опасные «стандарты» и умение играть на «втором этаже». Все это «Глазго Рейнджерс» демонстрирует длительное время, поэтому соперник в его лице достаточно серьезный.

Ранее мы сообщали, что «Динамо» побило личный антирекорд 24-летней давности.

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Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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