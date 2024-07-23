ОФИЦИАЛЬНО. Бордо с Игнатенко понижено в третий дивизион Франции за долги

Французский «Бордо» выступил с официальным заявлением относительно понижения клуба в третий дивизион:

«Хотя в последние дни возобновились переговоры, представители FSG 22 июля уведомили «Бордо» и его акционеров о своем нежелании становиться инвесторами клуба, несмотря на заверения, предоставленные различными заинтересованными сторонами.

Таким образом, в отсутствие новых инвесторов, «Бордо» отозвал апелляцию, поданную на решение DNCG от 9 июля 2024 года. В результате «Бордо» принимает санкцию административного понижения в рамках Национального чемпионата 1 на сезон 2024/2025 и будет вновь вызван для представления своего бюджета DNCG.

Начинающийся период должен позволить «Бордо» вернуться сильнее. Клуб и его акционер заверяют болельщиков и всех заинтересованных сторон в своем желании защищать интересы Клуба».

В сезоне 2023/24 «Бордо» занял 12-е место в турнирной таблице Лиги 2, набрав 50 очков в 38 матчах второго дивизиона Франции. В основном составе команды играет украинский полузащитник Даниил Игнатенко.