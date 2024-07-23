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  4. Николай ЦИМБАЛ: «У меня действующий контракт с ФК ЮКСА»
Украина. Первая лига
23 июля 2024, 15:32 |
223
0

Николай ЦИМБАЛ: «У меня действующий контракт с ФК ЮКСА»

Бывший главный тренер ЮКСА прокомментировал увольнение из клуба

23 июля 2024, 15:32 |
223
0
Николай ЦИМБАЛ: «У меня действующий контракт с ФК ЮКСА»
УАФ. Николай Цымбал

Бывший главный тренер ФК ЮКСА Николай Цымбал прокомментировал свое увольнение из клуба Первой лиги:

«У меня сейчас действующий контракт с ФК ЮКСА. Сейчас веду переговоры с клубом о прекращении сотрудничества. Решение клуба комментировать не хочу».

Николай Цымбал возглавлял клуб из Тарасовки с июля 2023 года. Под его руководством команда провела 32 поединка.

В сезоне 2023/24 ЮКСА заняла 2-е место в турнирной таблице Второй лиги, набрав 62 очка в 26 матчах чемпионата. После этого команда с общим счетом 7:1 обыграла запорожский «Металлург» в стыковых матчах и получила право на участие в Первой лиге 2024/25.

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Первая лига Украины Николай Цымбал ЮКСА Тарасовка чемпионат Украины по футболу
Дмитро Вербинський Источник: UA-Football
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