Динамо узнало потенциального соперника. Жеребьевка Q3 Лиги чемпионов
22 июля в Ньоне прошел жребий третьего раунда квалификации ЛЧ
22 июля в 13:00 по киевскому времени в Доме европейского футбола в швейцарском Ньоне пршла жеребьевка третьего раунда квалификации (Q3) Лиги чемпионов 2024/25.
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В этом раунде Q2 участвуют 20 команд – 12 по Пути чемпионов (победители второго раунда Q2) и 8 клубов по Пути представителей лиг.
Киевское Динамо узнало потенциального соперника в Q3 Лиги чемпионов по Пути представителей лиг. Киевляне сыграют в 3-м раунде ЛЧ, если обыграют Партизан (Сербия) в Q2. Динамо будет иметь несеяный статус в Q3.
Соперником для победителя пары Динамо / Партизан стал Рейнджерс (Шотландия)
Матчи Q3 Лиги чемпионов пройдут 6/7 и 13 августа 2024 года. Первую игру киевляне проведут условно дома, а вторую – на выезде.
Столичному клубу необходимо пройти трех оппонентов, чтобы оказаться в осеннем этапе ЛЧ.
Донецкий Шахтер как чемпион Украины благодаря высокому клубному рейтингу получил прямую путевку в основной раунд ЛЧ.
Лига чемпионов 2024/25
Пары 2-го раунда квалификации Q2
Матчи: 23/24 и 30/31 июля 2024 года
Итоги жеребьевки 3-го раунда квалификации Q3
Матчи: 6/7 и 13 августа 2024 года
Путь представителей лиг
- Славия Прага (Чехия) – Юнион Сен-Жилуаз (Бельгия)
- Лилль (Франция) – Лугано (Швейцария) / Фенербахче (Турция)
- Динамо Киев (Украина) / Партизан (Сербия) – Рейнджерс (Шотландия)
- РБ Зальцбург (Австрия) – Твенте (Нидерланды)
Путь чемпионов
- Линкольн Ред Импс (Гибралтар) / Карабах (Азербайджан) – Лудогорец (Болгария) / динамо мн (беларусь)
- Целе (Словения) / Слован Бр (Словакия) – АПОЭЛ (Кипр) / Петрокуб (Молдова)
- Шэмрок Роверс (Ирландия) / Спарта Прага (Чехия) – ФКСБ [Стяуа] (Румыния) / Маккаби Т-А (Израиль)
- Мальме (Швеция) / КИ Клаксвик (Фареры) – ПАОК (Греция) / Борац (Босния и Герцеговина)
- Санта-Колома (Андорра) / Мидтьюлланд (Дания) – Ференцварош (Венгрия) / Нью-Сейнтс (Уэльс)
- Паневежис (Литва) / Ягеллония (Польша) – Буде-Глимт (Норвегия) / РФШ (Латвия)
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Но если хотим играть в ЛЧ команды из потенциально 4 корзины в группе должны обыгрывать
или это у вас ролевые игры? ты - партизан, а федя иванов и прочие - немцы, и когда они тебя ловят то в туза гатят, чтобы ты секреты выдал, но ты мужественно терпишь.... тузом!
даже старшно представить как вы в Рейнджеров играете
вообщем ты как обычно сайтов ошибся, скройся отсюда, доходяга
Сподіваємось побачити в цьому році дві українськи команди в ЛЧ.
22.06.2024 23:07 Изменен
Та взагалі байдуже хто із яких аккаунтів пише, ось у Дирнами йобаної, ботяра тут сидить із 5-7 аккаунтами і байдуже, скулить сутками вже який рік, але всі і так знають що то шляпа Баришівська, яка навіть до війни на матчі Дирнами не їздила. Якось зустріч йому назначав у Києві, воно не приїхало, хоча грозилось бути, навіть місце і годину зустрічі погодили. Тому, пофіг, хто і де, скулять всі, правда глори Дирнами ще і прутня смокчуть 🥴
Це про fanny написав Alexander, fanny не тільки ніколи не був на матчах лайна суркисів (динамо), так ще він боягуз який всрався під себе, та не приїхав на зустріч з ним