Динамо узнало потенциального соперника. Жеребьевка Q3 Лиги чемпионов

22 июля в 13:00 по киевскому времени в Доме европейского футбола в швейцарском Ньоне пршла жеребьевка третьего раунда квалификации (Q3) Лиги чемпионов 2024/25.

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В этом раунде Q2 участвуют 20 команд – 12 по Пути чемпионов (победители второго раунда Q2) и 8 клубов по Пути представителей лиг.

Киевское Динамо узнало потенциального соперника в Q3 Лиги чемпионов по Пути представителей лиг. Киевляне сыграют в 3-м раунде ЛЧ, если обыграют Партизан (Сербия) в Q2. Динамо будет иметь несеяный статус в Q3.

Соперником для победителя пары Динамо / Партизан стал Рейнджерс (Шотландия)

Матчи Q3 Лиги чемпионов пройдут 6/7 и 13 августа 2024 года. Первую игру киевляне проведут условно дома, а вторую – на выезде.

Столичному клубу необходимо пройти трех оппонентов, чтобы оказаться в осеннем этапе ЛЧ.

Донецкий Шахтер как чемпион Украины благодаря высокому клубному рейтингу получил прямую путевку в основной раунд ЛЧ.

Лига чемпионов 2024/25

Пары 2-го раунда квалификации Q2

Матчи: 23/24 и 30/31 июля 2024 года

Итоги жеребьевки 3-го раунда квалификации Q3

Матчи: 6/7 и 13 августа 2024 года

Путь представителей лиг

Славия Прага (Чехия) – Юнион Сен-Жилуаз (Бельгия)

Лилль (Франция) – Лугано (Швейцария) / Фенербахче (Турция)

Динамо Киев (Украина) / Партизан (Сербия) – Рейнджерс (Шотландия)

(Украина) / Партизан (Сербия) – Рейнджерс (Шотландия) РБ Зальцбург (Австрия) – Твенте (Нидерланды)

Путь чемпионов