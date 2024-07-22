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Лига чемпионов
22 июля 2024, 13:17 | Обновлено 22 июля 2024, 13:33
3761
32

Динамо узнало потенциального соперника. Жеребьевка Q3 Лиги чемпионов

22 июля в Ньоне прошел жребий третьего раунда квалификации ЛЧ

22 июля 2024, 13:17 | Обновлено 22 июля 2024, 13:33
3761
32
Динамо узнало потенциального соперника. Жеребьевка Q3 Лиги чемпионов
УЕФА

22 июля в 13:00 по киевскому времени в Доме европейского футбола в швейцарском Ньоне пршла жеребьевка третьего раунда квалификации (Q3) Лиги чемпионов 2024/25.

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В этом раунде Q2 участвуют 20 команд – 12 по Пути чемпионов (победители второго раунда Q2) и 8 клубов по Пути представителей лиг.

Киевское Динамо узнало потенциального соперника в Q3 Лиги чемпионов по Пути представителей лиг. Киевляне сыграют в 3-м раунде ЛЧ, если обыграют Партизан (Сербия) в Q2. Динамо будет иметь несеяный статус в Q3.

Соперником для победителя пары Динамо / Партизан стал Рейнджерс (Шотландия)

Матчи Q3 Лиги чемпионов пройдут 6/7 и 13 августа 2024 года. Первую игру киевляне проведут условно дома, а вторую – на выезде.

Столичному клубу необходимо пройти трех оппонентов, чтобы оказаться в осеннем этапе ЛЧ.

Донецкий Шахтер как чемпион Украины благодаря высокому клубному рейтингу получил прямую путевку в основной раунд ЛЧ.

Лига чемпионов 2024/25

Пары 2-го раунда квалификации Q2

Матчи: 23/24 и 30/31 июля 2024 года

Итоги жеребьевки 3-го раунда квалификации Q3

Матчи: 6/7 и 13 августа 2024 года

Путь представителей лиг

  • Славия Прага (Чехия) – Юнион Сен-Жилуаз (Бельгия)
  • Лилль (Франция) – Лугано (Швейцария) / Фенербахче (Турция)
  • Динамо Киев (Украина) / Партизан (Сербия) – Рейнджерс (Шотландия)
  • РБ Зальцбург (Австрия) – Твенте (Нидерланды)

Путь чемпионов

  • Линкольн Ред Импс (Гибралтар) / Карабах (Азербайджан) – Лудогорец (Болгария) / динамо мн (беларусь)
  • Целе (Словения) / Слован Бр (Словакия) – АПОЭЛ (Кипр) / Петрокуб (Молдова)
  • Шэмрок Роверс (Ирландия) / Спарта Прага (Чехия) – ФКСБ [Стяуа] (Румыния) / Маккаби Т-А (Израиль)
  • Мальме (Швеция) / КИ Клаксвик (Фареры) – ПАОК (Греция) / Борац (Босния и Герцеговина)
  • Санта-Колома (Андорра) / Мидтьюлланд (Дания) – Ференцварош (Венгрия) / Нью-Сейнтс (Уэльс)
  • Паневежис (Литва) / Ягеллония (Польша) – Буде-Глимт (Норвегия) / РФШ (Латвия)

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Лилль Динамо Киев Твенте Фенербахче Динамо Минск ПАОК Глазго Рейнджерс Мидтьюлланд жеребьевка Мальме Ягеллония Белосток Лугано АПОЭЛ Шэмрок Роверс Карабах Агдам Спарта Прага Ференцварош Санта-Колома Слован Братислава Нью-Сейнтс Партизан Белград жеребьевка Лиги чемпионов Маккаби Тель-Авив Славия Прага Целе Лудогорец ФКСБ (Стяуа) Бухарест Буде-Глимт РБ Зальцбург Петрокуб Хынчешты Динамо - Партизан Лига чемпионов РФШ КИ Клаксвик Борац Баня-Лука Линкольн Ред Импс Юнион Сен-Жилуаз Паневежис Партизан - Динамо
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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Комментарии 32
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FunnyCat_____
Пока что все мысли о Партизане, но жребий средний, я считаю! Зальцбург полегче.
Но если хотим играть в ЛЧ команды из потенциально 4 корзины в группе должны обыгрывать 
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+5
Показать Скрыть 1 ответ
FunnyCat_____
Максим Лига, ты со своей шайкой не играешь. ни против Партизана ни против Рейнджерса, к чему ты дырявых приплел?
или это у вас ролевые игры? ты  -  партизан, а федя иванов и прочие -  немцы, и когда они тебя ловят то в туза гатят, чтобы ты секреты выдал, но ты мужественно терпишь.... тузом!
даже старшно представить как вы в Рейнджеров играете
 вообщем ты как обычно сайтов ошибся, скройся отсюда, доходяга 
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+4
Pavel_i_CO
Фєдька - свістун, відновлюй Ак228.. ти одним акаунтом не витягуєш 
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+4
Remark
Гарний жереб. Я би навіть сказав чудовий.
Сподіваємось побачити в цьому році дві українськи команди в ЛЧ.
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+4
Pavel_i_CO
Норм жереб. Що збірна Шотландії, що їх клуби - це середній рівень, не більше. З ними можна спокійно грати. Завтра вся Україна, за виключенням місцевої іржавої шайки, вболіває за Динамо Київ!!!!
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+4
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Умник
Норм
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+3
FunnyCat_____
Свисток Александра так ты подьедешь сегодня на БВ 114 ? или будешь бредни копипастить? 
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+1
Sosiсвисток
Alexander Киев
22.06.2024 23:07 Изменен
Та взагалі байдуже хто із яких аккаунтів пише, ось у Дирнами йобаної, ботяра тут сидить із 5-7 аккаунтами і байдуже, скулить сутками вже який рік, але всі і так знають що то шляпа Баришівська, яка навіть до війни на матчі Дирнами не їздила. Якось зустріч йому назначав у Києві, воно не приїхало, хоча грозилось бути, навіть місце і годину зустрічі погодили. Тому, пофіг, хто і де, скулять всі, правда глори Дирнами ще і прутня смокчуть 🥴
Це про fanny написав Alexander, fanny не тільки ніколи не був на матчах лайна суркисів (динамо), так ще він боягуз який всрався під себе, та не приїхав на зустріч з ним
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-2
Андрей⚒️
Надо обыгрывать 
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-2
Sosiсвисток
Інвалід алкоголік fanny, чому на питання не відповідаєш, всі на сайті знають що ти боягуз, та злякався Аleksandra, чому ти не приїхав на зустріч з ним, всрався та злякався щур!?
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-3
Показать Скрыть 1 ответ
Sosiсвисток
Бовдур під нікнеймом pavel.co, ти знав що хвойда fanny алкоголік та інвалід!?
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-5
Лига
Дырявые должны проходить и партизанов и рейнджеров на изи. Хватит дырявым уже позорить Украину в квалиф Лке и в группах Ле Пора уже опзжшникам и в группу Лч пройти и очи зарабатывать для страны
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-5
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Sosiсвисток
Треба проходить цей Рейнджерс, дуже слабка команда, ну треба ще не зганьбитися з ватним партизаном 
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-5
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Prunus armeniaca
Всё ближе игра Кривбасс - Динамо в ЛЕ.    Вспомним былое...
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-5
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