Новый клуб Моуриньо подпишет одного из лидеров Севильи

Новый клуб Жозе Моуриньо, «Фенербахче», в шаге от подписания одного из лидеров «Севильи», форварда Юссефа Эн-Несири. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, речь идет о полноценном трансфере на сумму примерно в 20 миллионов евро. Клубы уже достигли договоренности.

Заменить Эн-Несири «Севилья» планирует с помощью Сердара Азмуна, которого хотят арендовать из «Байера». Ранее наставник «фармацевтов» Хаби Алонсо отстранил Азмуна от тренировок команды.

В прошлом сезоне на счету Эн-Несири 20 голов и 3 ассиста в 41 матче за «Севилью» во всех турнирах.