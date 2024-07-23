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  4. Новый клуб Моуриньо подпишет одного из лидеров Севильи
Турция
23 июля 2024, 16:06 |
253
0

Новый клуб Моуриньо подпишет одного из лидеров Севильи

Юссеф Эн-Несири продолжит карьеру в Турции

23 июля 2024, 16:06 |
253
0
Новый клуб Моуриньо подпишет одного из лидеров Севильи
Getty Images/Global Images Ukraine. Юссеф Эн-Несири

Новый клуб Жозе Моуриньо, «Фенербахче», в шаге от подписания одного из лидеров «Севильи», форварда Юссефа Эн-Несири. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, речь идет о полноценном трансфере на сумму примерно в 20 миллионов евро. Клубы уже достигли договоренности.

Заменить Эн-Несири «Севилья» планирует с помощью Сердара Азмуна, которого хотят арендовать из «Байера». Ранее наставник «фармацевтов» Хаби Алонсо отстранил Азмуна от тренировок команды.

В прошлом сезоне на счету Эн-Несири 20 голов и 3 ассиста в 41 матче за «Севилью» во всех турнирах.

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Юссеф Эн-Несири Севилья Фенербахче трансферы трансферы Ла Лиги Фабрицио Романо
Олег Дидух Источник: Фабрицио Романо
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