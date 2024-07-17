Хаби Алонсо отстранил форварда от тренировок с Байером

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо принял решение отстранить от работы с командой форварда Сердара Азмуна.

Причиной такого решения испанского тренера стал тот факт, что Азмун без предупреждения пропустил первую тренировку команды после отпуска. Уже после занятия 29-летний иранец объяснил свое отсутствие плохим самочувствием.

При этом из отпуска Азмун вернулся в очень плохой физической форме. Алонсо этим недоволен, Азмун в ближайшее время будет тренироваться по индивидуальной программе.

Напомним, сезон 2023/2024 Азмун провел в аренде в «Роме».