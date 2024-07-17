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Германия
17 июля 2024, 16:08 | Обновлено 17 июля 2024, 16:15
779
0

Хаби Алонсо отстранил форварда от тренировок с Байером

Сердар Азмун пропустил тренировку без предупреждения

17 июля 2024, 16:08 | Обновлено 17 июля 2024, 16:15
779
0
Хаби Алонсо отстранил форварда от тренировок с Байером
Getty Images/Global Images Ukraine. Сердар Азмун

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо принял решение отстранить от работы с командой форварда Сердара Азмуна.

Причиной такого решения испанского тренера стал тот факт, что Азмун без предупреждения пропустил первую тренировку команды после отпуска. Уже после занятия 29-летний иранец объяснил свое отсутствие плохим самочувствием.

При этом из отпуска Азмун вернулся в очень плохой физической форме. Алонсо этим недоволен, Азмун в ближайшее время будет тренироваться по индивидуальной программе.

Напомним, сезон 2023/2024 Азмун провел в аренде в «Роме».

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Хаби Алонсо Байер Сердар Азмун
Олег Дидух Источник: Bild
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