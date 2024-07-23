Экс-защитник Атлетико продолжит карьеру в Турции

Центральный защитник сборной Черногории Стефан Савич в ближайшее время станет игроком турецкого «Трабзонспора». Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, контракт Савича будет рассчитан на три года – до лета 2027 года. 33-летний защитник перейдет в «Трабзонспор» на правах свободного агента – его контракт с «Атлетико» Мадрид истек в конце июня.

Цвета «Матрасников» Савич защищал с 2015 года. Ранее также защищал цвета «Борчи», «Партизана», «Манчестер Сити» и «Фиорентины».