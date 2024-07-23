Турция23 июля 2024, 15:29 |
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Экс-защитник Атлетико продолжит карьеру в Турции
Стефан Савич станет игроком «Трабзонспора»
23 июля 2024, 15:29 |
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Центральный защитник сборной Черногории Стефан Савич в ближайшее время станет игроком турецкого «Трабзонспора». Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо.
По его информации, контракт Савича будет рассчитан на три года – до лета 2027 года. 33-летний защитник перейдет в «Трабзонспор» на правах свободного агента – его контракт с «Атлетико» Мадрид истек в конце июня.
Цвета «Матрасников» Савич защищал с 2015 года. Ранее также защищал цвета «Борчи», «Партизана», «Манчестер Сити» и «Фиорентины».
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