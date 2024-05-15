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Испания
15 мая 2024, 15:48 |
133
0

Защитник Атлетико Мадрид покинет клуб свободным агентом

Контракт Стефана Савича истекает летом

15 мая 2024, 15:48 |
133
0
Защитник Атлетико Мадрид покинет клуб свободным агентом
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефан Савич

Центральный защитник «Атлетико» Мадрид Стефан Савич покинет клуб в конце нынешнего сезона на правах свободного агента. Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, проблем с поиском нового клуба у Савича не возникнет. Защитником интересуются ряд клубов из Серии А, также есть варианты продолжения карьеры в Турции и Саудовской Аравии.

Савич выступает за «Атлетико» Мадрид с лета 2015 года. В нынешнем сезоне на счету 33-летнего защитника сборной Черногории 32 матча за «Матрасников» во всех турнирах.

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Стефан Савич Атлетико Мадрид свободный агент Фабрицио Романо
Олег Дидух Источник: Фабрицио Романо
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