Защитник Атлетико Мадрид покинет клуб свободным агентом

Центральный защитник «Атлетико» Мадрид Стефан Савич покинет клуб в конце нынешнего сезона на правах свободного агента. Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, проблем с поиском нового клуба у Савича не возникнет. Защитником интересуются ряд клубов из Серии А, также есть варианты продолжения карьеры в Турции и Саудовской Аравии.

Савич выступает за «Атлетико» Мадрид с лета 2015 года. В нынешнем сезоне на счету 33-летнего защитника сборной Черногории 32 матча за «Матрасников» во всех турнирах.