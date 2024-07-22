Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Легионеры Шахтеры попытались сказать украинские слова
Украина. Премьер лига
22 июля 2024, 04:23 |
33
0

ВИДЕО. Легионеры Шахтеры попытались сказать украинские слова

Смотрите, что получилось у Винисиуса Тобиаса, Невертона и Гочолеишвили

22 июля 2024, 04:23 |
33
0
ВИДЕО. Легионеры Шахтеры попытались сказать украинские слова
ФК Шахтер

Легионеры «Шахтера» – бразильцы Винисиус Тобиас, Невертон и грузинский защитник Гиорги Гочолеишвили – пытались произнести украинские слова.

Смотрите забавное видео от пресс-службы горняков, что у них получилось.

Готовясь к новому сезону, донецкий «Шахтер» проведет два спарринга из «Динамо» Загреб на летнем сборе.

Матчи состоятся 26 и 27 июля в хорватском Загребе на стадионе «Максимир».

По теме:
АЗАРОВ: «Шахтер создавал моменты. В эпизоде с Траоре офсайда не было»
Шахтер проведет два спарринга подряд с хорватским клубом-грандом
ВИДЕО. Настроение очень хорошее. Батагов прибыл в сборную Украины U-23
Шахтер Донецк видео Винисиус Тобиас Невертон Гиорги Гочолеишвили украинский язык
Николай Степанюк Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Румынию не покорили. Украина разгромно проиграла финал Евробаскета U-20
Баскетбол | 21 июля 2024, 22:13 4
Румынию не покорили. Украина разгромно проиграла финал Евробаскета U-20
Румынию не покорили. Украина разгромно проиграла финал Евробаскета U-20

Однако украинская команда несмотря на поражение вернулась в Дивизион А

Стало известно, кто заменит Звягель в Первой лиге
Футбол | 21 июля 2024, 13:20 4
Стало известно, кто заменит Звягель в Первой лиге
Стало известно, кто заменит Звягель в Первой лиге

«Кремень» имеет проблемы с домашней ареной

Днепр-1 выжали, как лимон. Наш футбол не так хорош, чтобы терпеть суррогат
Футбол | 21.07.2024, 09:14
Днепр-1 выжали, как лимон. Наш футбол не так хорош, чтобы терпеть суррогат
Днепр-1 выжали, как лимон. Наш футбол не так хорош, чтобы терпеть суррогат
Не у Реала! Назван клуб, у которого лучшие шансы на победу в ЛЧ 2024/25
Футбол | 22.07.2024, 01:55
Не у Реала! Назван клуб, у которого лучшие шансы на победу в ЛЧ 2024/25
Не у Реала! Назван клуб, у которого лучшие шансы на победу в ЛЧ 2024/25
Есть путевка на ЧМ! С кем Украина сыграет в полуфинале Евро-2024 U-19?
Футбол | 21.07.2024, 23:10
Есть путевка на ЧМ! С кем Украина сыграет в полуфинале Евро-2024 U-19?
Есть путевка на ЧМ! С кем Украина сыграет в полуфинале Евро-2024 U-19?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украинский тренер отреагировал на убийство Фарион, но удалил пост
Украинский тренер отреагировал на убийство Фарион, но удалил пост
20.07.2024, 12:22 6
Футбол
Ситуация между Луниным и Реалом стала еще хуже. В чем причина?
Ситуация между Луниным и Реалом стала еще хуже. В чем причина?
20.07.2024, 16:55 6
Футбол
Украина U-19 – Италия U-19. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы U-19
Украина U-19 – Италия U-19. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы U-19
21.07.2024, 20:00 9
Футбол
Рой Джонс назвал боксера с самым сильным ударом за всю историю
Рой Джонс назвал боксера с самым сильным ударом за всю историю
20.07.2024, 08:54 2
Бокс
«Готовы сделать что-то большое». В команде Усика обратились к Макгрегору
«Готовы сделать что-то большое». В команде Усика обратились к Макгрегору
20.07.2024, 21:45 6
Бокс
Известно, что сделал Леоненко с подаренной Ауди после матча со спартаком
Известно, что сделал Леоненко с подаренной Ауди после матча со спартаком
20.07.2024, 13:36 11
Футбол
ВИДЕО. Довбик оформил дубль за Жирону в первом тайме матча с Монпелье
ВИДЕО. Довбик оформил дубль за Жирону в первом тайме матча с Монпелье
20.07.2024, 13:00 12
Футбол
Жена Усика отреагировала на убийство Фарион, которая критиковала Александра
Жена Усика отреагировала на убийство Фарион, которая критиковала Александра
21.07.2024, 07:44 27
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем