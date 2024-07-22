Украина. Премьер лига22 июля 2024, 04:23 |
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ВИДЕО. Легионеры Шахтеры попытались сказать украинские слова
Смотрите, что получилось у Винисиуса Тобиаса, Невертона и Гочолеишвили
22 июля 2024, 04:23 |
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Легионеры «Шахтера» – бразильцы Винисиус Тобиас, Невертон и грузинский защитник Гиорги Гочолеишвили – пытались произнести украинские слова.
Смотрите забавное видео от пресс-службы горняков, что у них получилось.
Готовясь к новому сезону, донецкий «Шахтер» проведет два спарринга из «Динамо» Загреб на летнем сборе.
Матчи состоятся 26 и 27 июля в хорватском Загребе на стадионе «Максимир».
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