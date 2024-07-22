ВИДЕО. Легионеры Шахтеры попытались сказать украинские слова

Легионеры «Шахтера» – бразильцы Винисиус Тобиас, Невертон и грузинский защитник Гиорги Гочолеишвили – пытались произнести украинские слова.

Смотрите забавное видео от пресс-службы горняков, что у них получилось.

Готовясь к новому сезону, донецкий «Шахтер» проведет два спарринга из «Динамо» Загреб на летнем сборе.

Матчи состоятся 26 и 27 июля в хорватском Загребе на стадионе «Максимир».