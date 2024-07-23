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Испания
23 июля 2024, 13:11 |
2306
8

Романо: топ-клуб Ла Лиги близок к трансферу украинца

Ожидается, что Артем Довбик перейдет из «Жироны» в «Атлетико»

23 июля 2024, 13:11 |
2306
8
Романо: топ-клуб Ла Лиги близок к трансферу украинца
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Мадридский «Атлетико» приближается к подписанию украинского нападающего каталонской «Жироны» Артема Довбика, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, сейчас клубы согласовывают последние детали относительно структуры выплаты 40 миллионов евро, которые прописаны в качестве суммы отступных в контракте 27-летнего футболиста.

Сам игрок уже договорился об условиях личного контракта и готов к переходу.

Фабрицио Романо также уверяет, что скоро даст свой фирменный here we go, что будет символизировать о предстоящем трансфере украинца.

В сезоне 2023/24 Артем Довбик провел 39 матчей за «Жирону», отметившись 24 забитыми мячами и 10 голевыми передачами.

Ранее издание Marca заявило, что уход Артема Довбика из «Жироны» является неизбежным.

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трансферы Жирона Атлетико Мадрид Артем Довбик трансферы Ла Лиги Фабрицио Романо
Дмитро Вербинський Источник: Фабрицио Романо
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Комментарии 8
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fly
у Романо зазвичай надійні інсади. Так що в найблищі дні чекаємо офіц підтвердження. Артему успіхів на новому рівні. Повторити минулий сезон..
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Fuz1982z
це не топ клуб а середняк 
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-5
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