Романо: топ-клуб Ла Лиги близок к трансферу украинца
Ожидается, что Артем Довбик перейдет из «Жироны» в «Атлетико»
Мадридский «Атлетико» приближается к подписанию украинского нападающего каталонской «Жироны» Артема Довбика, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, сейчас клубы согласовывают последние детали относительно структуры выплаты 40 миллионов евро, которые прописаны в качестве суммы отступных в контракте 27-летнего футболиста.
Сам игрок уже договорился об условиях личного контракта и готов к переходу.
Фабрицио Романо также уверяет, что скоро даст свой фирменный here we go, что будет символизировать о предстоящем трансфере украинца.
В сезоне 2023/24 Артем Довбик провел 39 матчей за «Жирону», отметившись 24 забитыми мячами и 10 голевыми передачами.
Ранее издание Marca заявило, что уход Артема Довбика из «Жироны» является неизбежным.
🚨🔴⚪️ Atlético Madrid are closing in on deal to sign Artem Dovbyk from Girona.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 23, 2024
Final details being sorted on payment structure to match €40m release clause then agreement sealed.
Dovbyk has already agreed on personal terms, ready to move.
Here we go, soon ⏳🇺🇦 pic.twitter.com/MNnQ7wVRIP
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