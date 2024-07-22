Жеребьевка 3-го раунда Лиги Европы. Кривбасс и Динамо узнали соперников
22 июля в Ньоне состоялся жребий третьего раунда квалификации ЛЕ
22 июля в 14:00 по киевскому времени в Доме европейского футбола в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка третьего раунда квалификации (Q3) Лиги Европы 2024/25.
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В этом раунде участвуют 26 команд (12 по Пути чемпионов и 14 по Пути представителей лиг), которые поделены на пары и проведут поединки Q3 Лиги Европы 8 и 15 августа 2024 года.
Криворожский Кривбасс, бронзовый призер УПЛ, вступит в борьбу с 3-го раунда квалификации Лиги Европы.
Кроме того, в этом раунде Q3 может принять участие киевское Динамо, если проиграет Партизану в Q2 Лиги чемпионов.
Соперником Кривбасса в Q3 ЛЕ станет Виктория Пльзень (Чехия).
Хозяином поля в первом поединке (8 августа) будет Кривбасс, а ответную игру украинская команда проведет на выезде (15 августа).
Соперником Динамо (или Партизана) в Q3 ЛЕ станет проигравший в паре: Лугано (Швейцария) / Фенербахче (Турция).
Команды, которые выиграют противостояния Q3, получат путевки в Q4 Лиги Европы, а проигравшие команды перейдут в Q4 Лиги конференций.
Лига Европы 2024/25
Пары 2-го раунда квалификации Q2 ЛЕ
Матчи: 25 июля и 1 августа 2024 года
- Аякс (Нидерланды) – Войводина (Сербия)
- Ружомберок (Словакия) – Трабзонспор (Турция)
- Висла Краков (Польша) – Рапид Вена (Австрия)
- Килмарнок (Шотландия) – Серкль Брюгге (Бельгия)
- Мольде (Швеция) – Силькеборг (Дания)
- Корвинул (Румыния) – Риека (Хорватия)
- Брага (Португалия) – Маккаби Петах-Тиква (Израиль)
- Панатинаикос (Греция) – Ботев Пловдив (Болгария)
- Шериф Тирасполь (Молдова) – Эльфсборг (Швеция)
Жеребьевка 3-го раунда квалификации Q3 ЛЕ
Матчи: 8 и 15 августа 2024 года
Путь представителей лиг
Проигравший: Партизан (Сербия) / Динамо Киев (Украина) – Проигравший: Лугано (Швейцария) / Фенербахче (Турция)
Победитель: Мольде (Норвегия) / Силькеборг (Дания) – Победитель: Серкль Брюгге (Бельгия) / Килмарнок (Шотландия)
Победитель: Панатинаикос (Греция) / Ботев Пловдив (Болгария) – Победитель: Аякс (Нидерланды) / Войводина (Сербия)
Победитель: Трабзонспор (Турция) / Ружомберок (Словакия) – Победитель: Рапид Вена (Австрия) / Висла Краков (Польша)
Победитель: Брага (Португалия) / Маккаби Петах-Тиква (Израиль) – Серветт (Швейцария)
Победитель: Риека (Хорватия) / Корвинул (Румыния) – Победитель: Шериф Тирасполь (Молдова) / Эльфсборг (Швеция)
Кривбасс (Украина) – Виктория Пльзень (Чехия)
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