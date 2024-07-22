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Лига Европы
22 июля 2024, 14:23 | Обновлено 22 июля 2024, 14:42
4814
8

Жеребьевка 3-го раунда Лиги Европы. Кривбасс и Динамо узнали соперников

22 июля в Ньоне состоялся жребий третьего раунда квалификации ЛЕ

22 июля 2024, 14:23 | Обновлено 22 июля 2024, 14:42
4814
8
Жеребьевка 3-го раунда Лиги Европы. Кривбасс и Динамо узнали соперников
УЕФА

22 июля в 14:00 по киевскому времени в Доме европейского футбола в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка третьего раунда квалификации (Q3) Лиги Европы 2024/25.

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В этом раунде участвуют 26 команд (12 по Пути чемпионов и 14 по Пути представителей лиг), которые поделены на пары и проведут поединки Q3 Лиги Европы 8 и 15 августа 2024 года.

Криворожский Кривбасс, бронзовый призер УПЛ, вступит в борьбу с 3-го раунда квалификации Лиги Европы.

Кроме того, в этом раунде Q3 может принять участие киевское Динамо, если проиграет Партизану в Q2 Лиги чемпионов.

Соперником Кривбасса в Q3 ЛЕ станет Виктория Пльзень (Чехия).

Хозяином поля в первом поединке (8 августа) будет Кривбасс, а ответную игру украинская команда проведет на выезде (15 августа).

Соперником Динамо (или Партизана) в Q3 ЛЕ станет проигравший в паре: Лугано (Швейцария) / Фенербахче (Турция).

Команды, которые выиграют противостояния Q3, получат путевки в Q4 Лиги Европы, а проигравшие команды перейдут в Q4 Лиги конференций.

Лига Европы 2024/25

Пары 2-го раунда квалификации Q2 ЛЕ

Матчи: 25 июля и 1 августа 2024 года

  • Аякс (Нидерланды) – Войводина (Сербия)
  • Ружомберок (Словакия) – Трабзонспор (Турция)
  • Висла Краков (Польша) – Рапид Вена (Австрия)
  • Килмарнок (Шотландия) – Серкль Брюгге (Бельгия)
  • Мольде (Швеция) – Силькеборг (Дания)
  • Корвинул (Румыния) – Риека (Хорватия)
  • Брага (Португалия) – Маккаби Петах-Тиква (Израиль)
  • Панатинаикос (Греция) – Ботев Пловдив (Болгария)
  • Шериф Тирасполь (Молдова) – Эльфсборг (Швеция)

Жеребьевка 3-го раунда квалификации Q3 ЛЕ

Матчи: 8 и 15 августа 2024 года

Путь представителей лиг

Проигравший: Партизан (Сербия) / Динамо Киев (Украина) – Проигравший: Лугано (Швейцария) / Фенербахче (Турция)

Победитель: Мольде (Норвегия) / Силькеборг (Дания) – Победитель: Серкль Брюгге (Бельгия) / Килмарнок (Шотландия)

Победитель: Панатинаикос (Греция) / Ботев Пловдив (Болгария) – Победитель: Аякс (Нидерланды) / Войводина (Сербия)

Победитель: Трабзонспор (Турция) / Ружомберок (Словакия) – Победитель: Рапид Вена (Австрия) / Висла Краков (Польша)

Победитель: Брага (Португалия) / Маккаби Петах-Тиква (Израиль) – Серветт (Швейцария)

Победитель: Риека (Хорватия) / Корвинул (Румыния) – Победитель: Шериф Тирасполь (Молдова) / Эльфсборг (Швеция)

Кривбасс (Украина) – Виктория Пльзень (Чехия)

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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Комментарии 8
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Макс Максов
Вікторія звичайно досвідченіша, але і Кривбас не хлопчики для биття! Будемо вболівати та підтримувати!
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+2
Pavel_i_CO
Треба проходит Партизан. Задолбали ці турки...  А Вікторію Плзєнь днонєтскіє повинні добре пам'ятати. Саме на матчі з цією командою вся бамбас-арєна скандувала "бєркут-бєркут" та ""путєн-путєн", при цьому освистуючи хвилину мовчання в пам'ять Героїв Небесної Сотні 
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+2
didora
Треба виходити на поле і грати! Нікого не треба боятися. Це що Реал чи Ман.Сіті??? Звичайна Вікторія ...
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0
Fuz1982z
неповезло кривбасу вилятять зразу жаль
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-8
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