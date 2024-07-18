Q1 Лиги Европы. Тобол с Шаховым выбыл, Шериф с Гурой выиграл по пенальти

Вечером 18 июля состоялись ответные матчи первого отборочного раунда (Q1) Лиги Европы 2024/25. В этом раунде участвовали 12 команд, поделенные на 6 пар.

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Тобол из Казахстана, за который выступает украинский хавбек Евгений Шахов, по сумме двух матчей проиграл клубу Ружомберок из Словакии (2:5 на выезде, 1:0 дома). Шахов весь ответный матч провел в резерве.

Шериф из Тирасполя, который тренирует украинский специалист Юрий Гура, по пенальти выиграл у Зиры из Азербайджана (дома 0:1, на выезде 2:1, пен. 5:4). У азербайджанской команды украинец Эльдар Кулиев вышел в основе и был заменен на 58-й минуте.

Команды, которые выиграют противостояния, получат путевки в Q2 Лиги Европы, а проигравшие команды перейдут в Q2 Лиги конференций.

Криворожский Кривбасс вступит в борьбу с 3-го раунда квалификации Лиги Европы, где будет в числе несеяных команд.

Лига Европы 2024/25. Первый раунд квалификации

Ответные матчи, 18 июля 2024 года

Лапи (Косово) – Висла Краков (Польша) – 1:2 (первый матч – 0:2)

Тобол (Казахстан) – Ружомберок (Словакия) – 1:0 (первый матч – 2:5)

Зира (Азербайджан) – Шериф Тирасполь (Молдова) – 1:2, пен. 4:5 (первый матч – 1:0)

Пафос (Кипр) – Эльфсборг (Швеция) – 2:5 (первый матч – 0:3)

Корвинул (Румыния) – Пакш (Венгрия) – 0:2 (первый матч – 4:0)

Марибор (Словения) – Ботев Пловдив (Болгария) – 2:2 (первый матч – 1:2)

Все результаты 1-го раунда квалификации ЛЕ

Пары 2-го раунда квалификации ЛЕ