ФОТО. Непривычный дизайн. Интер презентовал новую форму
Новый комплект формы для чемпионов Италии
Миланский «Интер» вместе со своим техническим спонсором, американским брендом Nike, презентовал домашний комплект формы на сезон 2024/2025.
Дизайн нового комплекта оригинальный. Левая треть передней части формы и половина задней выполнены не в привычном стиле с вертикальными черными и синими полосами.
Отметим, что это первый комплект формы «Интера» с двумя звездочками на клубном лого. Вторую звезду «Интер» завоевал в прошлом сезоне, выиграв 20-й в своей истории титул чемпиона Италии.
Ранее сообщалось о том, что «Интер» нацелился на вингера «Ювентуса» Федерико Кьезу.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Франция на последних минутах отыгралась в матче с Испанией
Матч начнется в 21:00 по Киеву 23 июля