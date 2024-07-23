ФОТО. Непривычный дизайн. Интер презентовал новую форму

Миланский «Интер» вместе со своим техническим спонсором, американским брендом Nike, презентовал домашний комплект формы на сезон 2024/2025.

Дизайн нового комплекта оригинальный. Левая треть передней части формы и половина задней выполнены не в привычном стиле с вертикальными черными и синими полосами.

Отметим, что это первый комплект формы «Интера» с двумя звездочками на клубном лого. Вторую звезду «Интер» завоевал в прошлом сезоне, выиграв 20-й в своей истории титул чемпиона Италии.

Ранее сообщалось о том, что «Интер» нацелился на вингера «Ювентуса» Федерико Кьезу.