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  4. ФОТО. Непривычный дизайн. Интер презентовал новую форму
Италия
23 июля 2024, 14:45 |
793
0

ФОТО. Непривычный дизайн. Интер презентовал новую форму

Новый комплект формы для чемпионов Италии

23 июля 2024, 14:45 |
793
0
ФОТО. Непривычный дизайн. Интер презентовал новую форму
ФК Интер

Миланский «Интер» вместе со своим техническим спонсором, американским брендом Nike, презентовал домашний комплект формы на сезон 2024/2025.

Дизайн нового комплекта оригинальный. Левая треть передней части формы и половина задней выполнены не в привычном стиле с вертикальными черными и синими полосами.

Отметим, что это первый комплект формы «Интера» с двумя звездочками на клубном лого. Вторую звезду «Интер» завоевал в прошлом сезоне, выиграв 20-й в своей истории титул чемпиона Италии.

Ранее сообщалось о том, что «Интер» нацелился на вингера «Ювентуса» Федерико Кьезу.

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Интер Милан игровая форма фото Nike
Олег Дидух Источник: ФК Интер Милан
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