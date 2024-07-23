Арсенал занял выжидательную позицию по Зинченко. Известно, чего ждет

Лондонский «Арсенал» находится в процессе подписания защитника сборной Италии Риккардо Калафьори.

Его переезд из Болоньи в Лондон повлечет за собой уход кого-то из нынешних игроков «Арсенала». Сообщается, что одним из первых на продажу значится украинский игрок Александр Зинченко. За ним могут последовать Якуб Кивиор и Киран Тирни.

Позиция «Арсенала» по будущему Зинченко не является секретом и клуб ждет предложений по украинцу.

27-летний Зинченко выступает за команду Микеля Артеты с лета 2022 года. Его переход из «Манчестер Сити» обошелся канонирам в 37 млн евро.

Всего за «Арсенал» Александр Зинченко провел 68 матчей, забил 2 гола, сделал 4 ассиста.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» может принять радикальное решение по будущему Зинченко.