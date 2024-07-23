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Англия
23 июля 2024, 11:14 | Обновлено 23 июля 2024, 11:38
632
0

Арсенал занял выжидательную позицию по Зинченко. Известно, чего ждет

«Канониры» сделали выбор относительного будущего украинца

23 июля 2024, 11:14 | Обновлено 23 июля 2024, 11:38
632
0
Арсенал занял выжидательную позицию по Зинченко. Известно, чего ждет
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Лондонский «Арсенал» находится в процессе подписания защитника сборной Италии Риккардо Калафьори.

Его переезд из Болоньи в Лондон повлечет за собой уход кого-то из нынешних игроков «Арсенала». Сообщается, что одним из первых на продажу значится украинский игрок Александр Зинченко. За ним могут последовать Якуб Кивиор и Киран Тирни.

Позиция «Арсенала» по будущему Зинченко не является секретом и клуб ждет предложений по украинцу.

27-летний Зинченко выступает за команду Микеля Артеты с лета 2022 года. Его переход из «Манчестер Сити» обошелся канонирам в 37 млн евро.

Всего за «Арсенал» Александр Зинченко провел 68 матчей, забил 2 гола, сделал 4 ассиста.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» может принять радикальное решение по будущему Зинченко.

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Якуб Кивиор Риккардо Калафьори трансферы трансферы АПЛ чемпионат Англии по футболу Арсенал Лондон Микель Артета Александр Зинченко Киран Тирни
Юрій Остроумов Источник: New York Times
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