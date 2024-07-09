Арсенал может принять радикальное решение о будущем Зинченко

Лондонский «Арсенал» может быть готов к продаже украинского защитника Александра Зинченко, сообщает авторитетное издание The Athletic.

«Возможно, «Арсеналу» придется продать кого-то, но непонятно, будет ли это до или после потенциального подписания Риккардо Калафьори. Якуб Кивиор и Александр Зинченко являются наиболее очевидными кандидатами, причем первый выглядит более правдоподобным на данный момент, потому что, несмотря на его популярность в «Арсенале», игрок сборной Польши, кажется, вызывает больше интереса, особенно со стороны Италии», - написано в статье.

В сезоне 2023/24 Александр Зинченко провел 35 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.