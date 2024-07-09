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Англия
09 июля 2024, 10:47 |
3634
2

Арсенал может принять радикальное решение о будущем Зинченко

Лондонский клуб не исключает продажи украинца

09 июля 2024, 10:47 |
3634
2
Арсенал может принять радикальное решение о будущем Зинченко
Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский «Арсенал» может быть готов к продаже украинского защитника Александра Зинченко, сообщает авторитетное издание The Athletic.

«Возможно, «Арсеналу» придется продать кого-то, но непонятно, будет ли это до или после потенциального подписания Риккардо Калафьори. Якуб Кивиор и Александр Зинченко являются наиболее очевидными кандидатами, причем первый выглядит более правдоподобным на данный момент, потому что, несмотря на его популярность в «Арсенале», игрок сборной Польши, кажется, вызывает больше интереса, особенно со стороны Италии», - написано в статье.

В сезоне 2023/24 Александр Зинченко провел 35 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.

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Александр Зинченко Арсенал Лондон трансферы трансферы АПЛ Якуб Кивиор Риккардо Калафьори
Дмитро Вербинський Источник: The Athletic
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Умник
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Nick.Grabowski
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