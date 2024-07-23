Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сергей МИЗИН: «За такое безобразие Партизан надо наказать»
Лига чемпионов
23 июля 2024, 15:19 | Обновлено 23 июля 2024, 15:40
1404
1

Сергей МИЗИН: «За такое безобразие Партизан надо наказать»

Экс игрок киевского клуба делает ставку на международный опыт «Динамо»

23 июля 2024, 15:19 | Обновлено 23 июля 2024, 15:40
1404
1
Сергей МИЗИН: «За такое безобразие Партизан надо наказать»
ФК Полесье Житомир. Сергей Мизин

Сегодня в польском Люблине состоится первый поединок второго раунда Лиги чемпионов по футболу между киевским «Динамо» и «Партизаном» (Сербия).

Бывший игрок национальной сборной Украины и «Динамо» Сергей Мизин эксклюзивно для Sport.ua рассказал, кому отдает предпочтение в этом противостоянии:

«Хотя из-за российской агрессии динамовцы вынуждены проводить домашние матчи на международной арене не дома, а на нейтральном поле, на мой взгляд, «Люблин-арена» сегодня окажется счастливой для киевлян, которые победят – 2:0.

Должен сказаться более сбалансированный состав динамовцев, больший международный опыт. Тем более, что киевляне сохранили ведущих исполнителей, а белградцы потеряли квартет лидеров. Но это их проблемы.

Кстати, футболисты «Партизана» отличаются жесткостью, но часто берут на вооружение и симуляцию, чтобы вывести из равновесия визави. Все же, надеюсь, что подопечные Александра Шовковского будут готовы к таким выходкам белградцев.

Должно добавить динамовцам спортивной злости и то, что «Партизан» несмотря на бойкот подавляющего большинства европейских стран российского агрессора, поддерживает с ним дружеские отношения. За такое безобразие надо наказывать зрелищной игрой на футбольном поле и забитыми мячами.

Верю в «Динамо», верю в его лидера – Андрея Ярмоленко, они сегодня должны порадовать украинских болельщиков уверенной победой».

Ранее мы сообщали, что букмекеры оценили шансы «Динамо» в стартовом матче ЛЧ 2024/25.

По теме:
Стефан РЕШКО: «Динамо должно выигрывать у Партизана»
Олег КУЗНЕЦОВ: «Партизан вполне по зубам Динамо»
Кто фаворит? Букмекеры оценили шансы Динамо в стартовом матче ЛЧ 2024/25
Сергей Мизин Динамо Киев Динамо - Партизан Партизан Белград Лига чемпионов инсайд
Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Мудрик сменил имидж накануне начала сезона
Футбол | 22 июля 2024, 21:29 16
ФОТО. Мудрик сменил имидж накануне начала сезона
ФОТО. Мудрик сменил имидж накануне начала сезона

Свою новую прическу украинский футболист опубликовал в Инстаграм

Драма на Евро U-19. Определен соперник сборной Украины в полуфинале
Футбол | 22 июля 2024, 22:59 6
Драма на Евро U-19. Определен соперник сборной Украины в полуфинале
Драма на Евро U-19. Определен соперник сборной Украины в полуфинале

Франция на последних минутах отыгралась в матче с Испанией

Трансфер Довбика станет рекордным в истории Жироны, известна сумма бонусов
Футбол | 23.07.2024, 14:02
Трансфер Довбика станет рекордным в истории Жироны, известна сумма бонусов
Трансфер Довбика станет рекордным в истории Жироны, известна сумма бонусов
Динамо отменило все двусторонние мероприятия перед матчем с Партизаном
Футбол | 23.07.2024, 12:30
Динамо отменило все двусторонние мероприятия перед матчем с Партизаном
Динамо отменило все двусторонние мероприятия перед матчем с Партизаном
Тренер Миная: «Игроков и денег на Турнир четырех нет, мы все в шоке»
Футбол | 22.07.2024, 20:01
Тренер Миная: «Игроков и денег на Турнир четырех нет, мы все в шоке»
Тренер Миная: «Игроков и денег на Турнир четырех нет, мы все в шоке»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ALKOSruLKA
Багато слів, а ми чекаємо результату на табло!
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Хотели другого соперника. Кривбасс оценил жеребьевку еврокубка
Хотели другого соперника. Кривбасс оценил жеребьевку еврокубка
22.07.2024, 16:48 1
Футбол
ФОТО. Милота дня. Усик сфотографировался со своей новорожденной дочкой
ФОТО. Милота дня. Усик сфотографировался со своей новорожденной дочкой
22.07.2024, 11:21 1
Бокс
Румынию не покорили. Украина разгромно проиграла финал Евробаскета U-20
Румынию не покорили. Украина разгромно проиграла финал Евробаскета U-20
21.07.2024, 22:13 5
Баскетбол
Динамо узнало потенциального соперника. Жеребьевка Q3 Лиги чемпионов
Динамо узнало потенциального соперника. Жеребьевка Q3 Лиги чемпионов
22.07.2024, 13:17 190
Футбол
Украина – Италия – 3:2. Вышли в полуфинал Евро-2024! Видео голов и обзор
Украина – Италия – 3:2. Вышли в полуфинал Евро-2024! Видео голов и обзор
22.07.2024, 12:49 5
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. УПЛ провела жеребьевку пар турнира четырех
ОФИЦИАЛЬНО. УПЛ провела жеребьевку пар турнира четырех
22.07.2024, 17:40 14
Футбол
Топ-клуб Ла Лиги сделал предложение по Лунину. Перес дал четкий ответ 
Топ-клуб Ла Лиги сделал предложение по Лунину. Перес дал четкий ответ 
22.07.2024, 07:47 4
Футбол
Хирн назвал единственного боксера, который может стать угрозой для Усика
Хирн назвал единственного боксера, который может стать угрозой для Усика
22.07.2024, 07:02 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем