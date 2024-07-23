Сергей МИЗИН: «За такое безобразие Партизан надо наказать»

Сегодня в польском Люблине состоится первый поединок второго раунда Лиги чемпионов по футболу между киевским «Динамо» и «Партизаном» (Сербия).

Бывший игрок национальной сборной Украины и «Динамо» Сергей Мизин эксклюзивно для Sport.ua рассказал, кому отдает предпочтение в этом противостоянии:

«Хотя из-за российской агрессии динамовцы вынуждены проводить домашние матчи на международной арене не дома, а на нейтральном поле, на мой взгляд, «Люблин-арена» сегодня окажется счастливой для киевлян, которые победят – 2:0.

Должен сказаться более сбалансированный состав динамовцев, больший международный опыт. Тем более, что киевляне сохранили ведущих исполнителей, а белградцы потеряли квартет лидеров. Но это их проблемы.

Кстати, футболисты «Партизана» отличаются жесткостью, но часто берут на вооружение и симуляцию, чтобы вывести из равновесия визави. Все же, надеюсь, что подопечные Александра Шовковского будут готовы к таким выходкам белградцев.

Должно добавить динамовцам спортивной злости и то, что «Партизан» несмотря на бойкот подавляющего большинства европейских стран российского агрессора, поддерживает с ним дружеские отношения. За такое безобразие надо наказывать зрелищной игрой на футбольном поле и забитыми мячами.

Верю в «Динамо», верю в его лидера – Андрея Ярмоленко, они сегодня должны порадовать украинских болельщиков уверенной победой».

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