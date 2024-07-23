Кто фаворит? Букмекеры оценили шансы Динамо в стартовом матче ЛЧ 2024/25

23 июля состоится первый матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов 2024/25 между украинским «Динамо» Киев и сербским клубом «Партизан» Белград.

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Поединок пройдет в польском Люблине на «Арене Люблин». Номинально домашний матч для киевлян начнется в 21:00.

Букмекерские конторы выставили котировки на это противостояние. Победа подопечных Александра Шовковского расценивается в 1.69.

Ничья котируется по 3.90. На успех «Партизана» можно поставить с коэффициентом 5.50.

Что касается прохода в Q3 ЛЧ 2024/25, то фаворитом на общую победу в противостоянии также является «Динамо» – 1.54. Выход «Партизана» в следующий раунд главного еврокубкового клубного турнира котируется по 2.50.

Основные котировки на матч Динамо – Партизан:

Победа Динамо – 1.69

Ничья – 3.90

Победа Партизана – 5.50

Обе забьют – 1.94

Кто выйдет в Q3 ЛЧ 2024/25? Коэффициенты перед первым матчем: