ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал молодого американского защитника

Левый защитник Калеб Уайли перешел в «Челси» из клуба MLS «Атланта Юнайтед».

19-летний американский футболист подписал шестилетний контракт (до 2030 года) с опцией продления еще на один год.

Уайли присоединился к академии «Атланты» в 11 лет. Он прошел через молодежную структуру клуба и провел кампании 2020 и 2021 годов, представляя Atlanta United 2 в чемпионате USL.

Защитник вошел в первую команду «Атланты» перед сезоном MLS 2022 года и удачно дебютировал, забив гол в победном матче со «Спортинг Канзас-Сити» (3:1). Он выходил на поле 26 раз во время первого своего сезона.

Зарекомендовав себя на взрослом уровне, Уайли 36 раз сыграл за клуб и забил 4 гола в сезоне MLS 2023 года и дебютировал в сборной США в октябре 2023 года в матче против Мексики (1:1).

Калеб в 2024 году закрепился как основной игрок «Атланты», сыграв 23 матча во всех соревнованиях. Сейчас Уайли находится во Франции со сборной США U-23, которая готовится к участию в Олимпийских играх 2024.

Chelsea is pleased to announce the signing of United States international Caleb Wiley. ✍️