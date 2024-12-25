МБАППЕ – президенту Реала: «Никто тут не пожалеет, что подписал меня»

По информации испанских СМИ, недавно форвард «Реала» Килиан Мбаппе пообщался с президентом клуба Флорентино Пересом на фоне определенных проблем француза в первом сезоне в мадридской команде.

Игрок понимает, что должен делать больше, и заверил, что клуб еще увидит лучшую форму Килиана.

«Никто тут не пожалеет, что подписал меня. Я хочу титулы, и намерен начать их завоевывать в 2025 году», – сказал Мбаппе Пересу.

При этом Мбаппе является лучшим бомбардиром команды с 14 голами и 4 ассистами в 24 матчах.