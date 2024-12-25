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  4. МБАППЕ – президенту Реала: «Никто тут не пожалеет, что подписал меня»
Испания
25 декабря 2024, 16:53 | Обновлено 25 декабря 2024, 17:01
395
2

МБАППЕ – президенту Реала: «Никто тут не пожалеет, что подписал меня»

Килиан уверен, что покажет свой уровень

25 декабря 2024, 16:53 | Обновлено 25 декабря 2024, 17:01
395
2
МБАППЕ – президенту Реала: «Никто тут не пожалеет, что подписал меня»
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

По информации испанских СМИ, недавно форвард «Реала» Килиан Мбаппе пообщался с президентом клуба Флорентино Пересом на фоне определенных проблем француза в первом сезоне в мадридской команде.

Игрок понимает, что должен делать больше, и заверил, что клуб еще увидит лучшую форму Килиана.

«Никто тут не пожалеет, что подписал меня. Я хочу титулы, и намерен начать их завоевывать в 2025 году», – сказал Мбаппе Пересу.

При этом Мбаппе является лучшим бомбардиром команды с 14 голами и 4 ассистами в 24 матчах.

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Килиан Мбаппе Флорентино Перес Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Иван Зинченко Источник: Marca
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Макс Максов
Ну потрібно вже доказувати не словом, а ділом...
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Saar
Щоб завойовувати титули, сплавіть Луніна кудись в Сельту!"
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