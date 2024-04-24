ФОТО. Подросток на матче Челси показал душераздирающий баннер

Подросток на матче «Челси» выложил душераздирающий баннер, на котором сказано:

«Я не хочу вашу футболку! Я просто хочу, чтобы вы сражались за нашу».

Матч АПЛ между «Арсеналом» и «Челси» прошел в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» и завершился разгромной победой хозяев со счетом 5:0.

Голы у канониров забили Леандро Троссард, Бен Уайт (дубль), Кай Хаверц (дубль).

Синие занимают в АПЛ лишь 9-е место, набрал 47 очков в 32 матчах.

ФОТО. Подросток на матче Челси выложил душераздирающий баннер