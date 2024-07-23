ПОЗДЕЕВ: «Мы довольны позитивной динамикой на улучшение нашей игры»

Главный тренер «Колоса» Александр Поздеев прокомментировал два товарищеских матча против «Вереса».

«Почти все ребята по 90 минут сыграли, было жарко, но ребята выдержали, молодцы. Не травмировались. Старались выполнять то, о чем мы договаривались. Мы довольны положительной динамикой в улучшении нашей игры.

У нас есть конкретные договоренности - как мы играем с мячом, как мы играем без мяча. И это наши цели - своевременно реагировать, подстраховывать друг друга, коммуницировать на поле, быть компактными. Такие футбольные цели, которые каждый день необходимо улучшать.

Что касается новичков - они молодцы, они прикладывают максимум усилий, хотя они в разном физическом состоянии. Нужно немного подождать, набрать кондиции. Отношением ребят к делу мы довольны».

21 июля «Колос» и «Верес» сыграли два товарищеских матча. В одном уверенную победу одержал «Колос», а второй завершился результативной ничьей.