Стефан РЕШКО: «Динамо должно выигрывать у Партизана»

Бывший защитник киевского «Динамо» Стефан Решко вспомнил матчи против сербского «Партизана» в сезоне 1976/77.

– Чем запомнились вам поединки с «Партизаном» в сентябре 1976-го?

– Дома мы выиграли 3:0, а в гостях 2:0. Мы не боялись, а уважали противника, ведь «Партизан» тогда был одним из лучших клубов Югославии. А югославский футбол, как известно, был на высоком уровне в Европе. Когда в первом матче в Киеве мы уверенно победили, забив три «сухих» мяча, то через две недели в Белград ехали спокойными. Отправлялись туда, чтобы выигрывать и проходить в следующий раунд соревнований. И все же были настроены на серьезную игру, во время которой 70-тысячный стадион кричал, ревел – там болельщики достаточно горячие. «Партизан» – хорошая команда, но и нас тоже команда была хорошей (улыбается). «Динамо» это и доказало на белградском стадионе, отличившись двумя голами. Это говорит не столько о слабости «Партизана», как о силе «Динамо». Поэтому счет 5:0 по сумме двух матчей красноречиво показал, что преимущество было на нашей стороне.

– Судя по счетам в обоих матчах особых проблем белградская команда «Динамо» не создала?

– Не создала. Считаю, что все определилось в Киеве. Выиграв 3:0, мы сделали хороший задел перед ответной игрой. Иметь такой запас в мячах – и можно без чрезмерных волнений отправляться на выезд. И не только в Югославию, но и в Голландию или Германию. Да и сейчас такое преимущество тоже позволяет быть спокойнее перед вторым матчем.

– В домашнем поединке с «Партизаном» в воротах динамовцев играл Михаил Москаленко, для которого та встреча стала единственной еврокубковой в карьере. Его помнят разве что только придирчивые болельщики со стажем....

– Да, помню его – высокий и худощавый голкипер. Хороший парень, который был дублером Евгения Рудакова. Тогда конкуренцию выигрывал Женя, который играл здорово. Поэтому Москаленко трудно было конкурировать с Рудаковым. А вот почему тогда в киевском матче не было его в воротах – уже и не вспомню. Видимо, у него была травма. Что же касается Москаленко, то в первом матче с «Партизаном» он «отстоял» нормально. Тем более, что в Киеве белградская команда не могла много атаковать. И вообще дома вратарям легче играть. А вот в повторном матче в Белграде в «рамке» уже появился Рудаков и стал лучшим в нашем составе. Даже пенальти отбил.

– С «Партизаном» ваша команда встречалась всего через полтора месяца после возвращения с Олимпиады-1976, выступление в которой, несмотря на завоеванную бронзу, было признано неудачным и привело к конфликту в киевском «Динамо».

– Именно так и было. С белградцами нам нужно было играть вскоре после недоразумения, которое возникло с тренерами в динамовском клубе. Лобановский и Базилевич нас в ту пору немного «загнали», что и привело к нему. Мы тогда сказали, что если бы динамовцам в составе олимпийской сборной СССР пришлось бы играть с ГДР после наших осенних матчей с «Партизаном» и греческим ПАОКом (его мы также обыграли по сумме двух матчей – 4:0 и 2:0), то проигрыша 1:2 точно не было бы! Мы же отдохнули после непомерных нагрузок, к тому же Базилевич ушел из команды, а ту самую программу подготовки сняли. И Лобановский стал по-другому к этому процессу относиться. Поэтому ближе к концу сезона-1976 футболисты «Динамо» подошли к своей оптимальной форме. Поединки с «Партизаном» стали первыми успехами на пути к удачному сезону-1977. И хотя наша команда не смогла пробиться в финал Кубка чемпионов, проиграв в финальном противостоянии менхенгладбахской «Боруссии» (1:0 и 0:2), нам все же удалось порадовать болельщиков – мы стали чемпионом СССР.

– Какие определяющие качества сербских футболистов вы выделили бы?

– Они индивидуально сильные в техническом плане. Техника югославов уже тогда была лучше, чем у представителей многих стран Восточной Европы – поляков, чехов, румын. Да и с «физикой» у них было все в порядке. В Югославии всегда были одаренные игроки. Один из них – Драган Джаич из «Црвены Звезды», который полтора десятка лет выступал за национальную сборную. Он в то время был одним из лучших нападающих Европы. Вообще югославский, а ныне сербский футбол, имеют немало достоинств. И это нужно учитывать.

– С тех пор сербский футбол изменился?

– Я не слишком отслеживаю события в сербском футболе. Тем более сейчас. Однако могу сказать, что на чемпионате Европы в Германии сербы выступили слабо. В отличие от последних четырех десятилетий прошлого столетия, когда спорт в целом и футбол в частности в Югославии был на высоком уровне. Югославские футболисты играли в ведущих европейских клубах – таком, как «Реал» (Мадрид). Были они и во Франции, Италии, Бельгии, других странах. В то время из Югославии, где была демократия и больше свободы, можно было переходить в клубы различных европейских чемпионатов. А вот в СССР на это существовал строгий запрет.

– Какие ваши ожидания от сегодняшнего матча в Люблине?

– Надо выигрывать! Вы как раз хорошо напомнили о наших победах над «Партизаном» в 1976-м. Поэтому если динамовцы нынешнего образца прочитают о победах своих предшественников, то это, возможно, станет для них хорошим примером и образцом.

Первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2024/25 между киевским «Динамо» и «Партизаном» состоится 23 июля в 21:00 по киевскому времени.