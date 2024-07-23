ОФИЦИАЛЬНО. Торино подписал форварда сборной Шотландии

«Торино» официально сообщил о подписании форварда сборной Шотландии Че Адамса. Контракт рассчитан на три года – до лета 2027 года.

Адамс перешел в «Торино» на правах свободного агента. Его предыдущим клубом был английский «Саутгемптон», цвета которого он защищал с 2019 года.

В прошлом сезоне на счету Адамса 17 голов и 6 ассистов в 46 матчах за «Саутгемптон» во всех турнирах. Стоимость форварда оценивается в 15 миллионов евро.

Ранее «Торино» продал в «Наполи» защитника сборной Италии Алессандро Буонджорно.