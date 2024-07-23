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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Торино подписал форварда сборной Шотландии
Италия
23 июля 2024, 15:02 |
378
0

ОФИЦИАЛЬНО. Торино подписал форварда сборной Шотландии

Че Адамс продолжит карьеру в Серии А

23 июля 2024, 15:02 |
378
0
ОФИЦИАЛЬНО. Торино подписал форварда сборной Шотландии
ФК Торино. Че Адамс (справа)

«Торино» официально сообщил о подписании форварда сборной Шотландии Че Адамса. Контракт рассчитан на три года – до лета 2027 года.

Адамс перешел в «Торино» на правах свободного агента. Его предыдущим клубом был английский «Саутгемптон», цвета которого он защищал с 2019 года.

В прошлом сезоне на счету Адамса 17 голов и 6 ассистов в 46 матчах за «Саутгемптон» во всех турнирах. Стоимость форварда оценивается в 15 миллионов евро.

Ранее «Торино» продал в «Наполи» защитника сборной Италии Алессандро Буонджорно.

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Олег Дидух Источник: ФК Торино
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