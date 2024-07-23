Италия23 июля 2024, 15:02 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Торино подписал форварда сборной Шотландии
Че Адамс продолжит карьеру в Серии А
23 июля 2024, 15:02 |
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«Торино» официально сообщил о подписании форварда сборной Шотландии Че Адамса. Контракт рассчитан на три года – до лета 2027 года.
Адамс перешел в «Торино» на правах свободного агента. Его предыдущим клубом был английский «Саутгемптон», цвета которого он защищал с 2019 года.
В прошлом сезоне на счету Адамса 17 голов и 6 ассистов в 46 матчах за «Саутгемптон» во всех турнирах. Стоимость форварда оценивается в 15 миллионов евро.
Ранее «Торино» продал в «Наполи» защитника сборной Италии Алессандро Буонджорно.
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