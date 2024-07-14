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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Наполи подписал защитника сборной Италии
Италия
14 июля 2024, 08:39 |
211
0

ОФИЦИАЛЬНО. Наполи подписал защитника сборной Италии

Франческо Буонджорно покинул «Торино»

14 июля 2024, 08:39 |
211
0
ОФИЦИАЛЬНО. Наполи подписал защитника сборной Италии
ФК Наполи. Франческо Буонджорно (слева)

«Наполи» официально сообщил о подписании центрального защитника «Торино» и сборной Италии Алессандро Буонджорно. Контракт с 25-летним игроком сборной Италии рассчитан на пять лет – до лета 2029 года.

Сумма трансфера не называется, на, по информации СМИ, она составила 35 миллионов евро. Буонджорно является воспитанником «Торино», также выступал за «Карпи» на правах аренды в сезоне 2018/2019.

На счету Буонджорно 4 матча за сборную Италии. Защитник был в заявке «Скуадры адзурры» на Евро-2024, но не провел на турнире ни минуты.

Ранее «Наполи» подписал защитника «Реала» Рафу Марина.

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Наполи Торино трансферы трансферы Серии A Алессандро Буонджорно
Олег Дидух Источник: ФК Наполи
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