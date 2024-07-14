ОФИЦИАЛЬНО. Наполи подписал защитника сборной Италии

«Наполи» официально сообщил о подписании центрального защитника «Торино» и сборной Италии Алессандро Буонджорно. Контракт с 25-летним игроком сборной Италии рассчитан на пять лет – до лета 2029 года.

Сумма трансфера не называется, на, по информации СМИ, она составила 35 миллионов евро. Буонджорно является воспитанником «Торино», также выступал за «Карпи» на правах аренды в сезоне 2018/2019.

На счету Буонджорно 4 матча за сборную Италии. Защитник был в заявке «Скуадры адзурры» на Евро-2024, но не провел на турнире ни минуты.

Ранее «Наполи» подписал защитника «Реала» Рафу Марина.