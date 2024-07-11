ОФИЦИАЛЬНО. Реал продал в Италию защитника
Карьеру в «Наполи» продолжит Рафа Марин
Мадридский «Реал» уведомил о трансфере 22-летнего центрального защитника молодежной сборной Испании Рафы Марина в итальянский «Наполи».
О деталях соглашения ничего не сообщается.
Марин – воспитанник «Реала». В предыдущем сезоне он на правах аренды выступал за «Алавес», проведя за команду во всех турнирах 35 матчей без результативных действий.
Контракт Рафы Марина с «Реалом» был рассчитан до лета 2026 года.
Ранее стало известно, что «Реал» подписывает молодого таланта из Франции.
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