ОФИЦИАЛЬНО. Реал продал в Италию защитника

Мадридский «Реал» уведомил о трансфере 22-летнего центрального защитника молодежной сборной Испании Рафы Марина в итальянский «Наполи».

О деталях соглашения ничего не сообщается.

Марин – воспитанник «Реала». В предыдущем сезоне он на правах аренды выступал за «Алавес», проведя за команду во всех турнирах 35 матчей без результативных действий.

Контракт Рафы Марина с «Реалом» был рассчитан до лета 2026 года.

Ранее стало известно, что «Реал» подписывает молодого таланта из Франции.