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Испания
11 июля 2024, 09:44 | Обновлено 11 июля 2024, 09:56
417
0

ОФИЦИАЛЬНО. Реал продал в Италию защитника

Карьеру в «Наполи» продолжит Рафа Марин

11 июля 2024, 09:44 | Обновлено 11 июля 2024, 09:56
417
0
ОФИЦИАЛЬНО. Реал продал в Италию защитника
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафа Марин

Мадридский «Реал» уведомил о трансфере 22-летнего центрального защитника молодежной сборной Испании Рафы Марина в итальянский «Наполи».

О деталях соглашения ничего не сообщается.

Марин – воспитанник «Реала». В предыдущем сезоне он на правах аренды выступал за «Алавес», проведя за команду во всех турнирах 35 матчей без результативных действий.

Контракт Рафы Марина с «Реалом» был рассчитан до лета 2026 года.

Ранее стало известно, что «Реал» подписывает молодого таланта из Франции.

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Юрій Остроумов Источник: ФК Реал Мадрид
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