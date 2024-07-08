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Испания
08 июля 2024, 05:54 | Обновлено 08 июля 2024, 06:11
334
0

Реал подписывает молодого таланта из Франции

«Галактикос» договариваются о переходе Лени Йоро

08 июля 2024, 05:54 | Обновлено 08 июля 2024, 06:11
334
0
Реал подписывает молодого таланта из Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Лени Йоро

Мадридский «Реал» близок к подписанию защитника французского «Лилля» Лени Йоро.

Сообщается, что «Лилль» намерен пополнить клубную кассу после ухода игрока суммой в 40 млн евро.

«Реал» с Йоро о личном контракте уже договорился, а «Лиллю» готов заплатить 20 млн евро, а также подписаться под различными бонусами и дополнительными выплатами.

В предыдущем сезоне 18-летний Йоро сыграл за «Лилль» в 44 матчах во всех турнирах, забил 3 гола.

Ранее сообщалось, что экс-капитан «Реала» назвал 7 идеальных футболистов.

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Лени Йоро Реал Мадрид Лилль трансферы трансферы Ла Лиги Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Юрій Остроумов Источник: Mundo Deportivo
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