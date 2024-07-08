Реал подписывает молодого таланта из Франции
«Галактикос» договариваются о переходе Лени Йоро
Мадридский «Реал» близок к подписанию защитника французского «Лилля» Лени Йоро.
Сообщается, что «Лилль» намерен пополнить клубную кассу после ухода игрока суммой в 40 млн евро.
«Реал» с Йоро о личном контракте уже договорился, а «Лиллю» готов заплатить 20 млн евро, а также подписаться под различными бонусами и дополнительными выплатами.
В предыдущем сезоне 18-летний Йоро сыграл за «Лилль» в 44 матчах во всех турнирах, забил 3 гола.
Ранее сообщалось, что экс-капитан «Реала» назвал 7 идеальных футболистов.
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