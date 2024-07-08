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Испания
08 июля 2024, 01:32 | Обновлено 08 июля 2024, 01:41
103
0

Экс-капитан Реала назвал 7 идеальных футболистов

Начо Фернандес и о себе не забыл

08 июля 2024, 01:32 | Обновлено 08 июля 2024, 01:41
103
0
Экс-капитан Реала назвал 7 идеальных футболистов
Getty Images/Global Images Ukraine. Начо Фернандес

Бывший капитан мадридского «Реала» Начо Фернандес, который, как известно, по завершении сезона-2023/2024 покинул стан «галактикос» и перешел в саудовский клуб «Аль-Кадисия», поделился мнением об идеальных футболистах.

34-летний испанец уверен, что лучшим правоногим футболистом является португалец Криштиану Роналду, а левоногим – аргентинец Лионель Месси.

По скорости идеальнее всех француз Килиан Мбаппе, а по игровой магии – бразилец Винисиус Жуниор. Начо считает, что по агрессивности нет равных его партнеру по сборной Испании Дани Карвахалю. П части голов вне конкуренции французский нападающий Карим Бензема.

Личностью в футболе Начо назвал самого себя.

Напомним, ранее украинец Андрей Лунин отреагировал на уход Начо из мадридского «Реала».

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Начо Фернандес Криштиану Роналду Лионель Месси Карим Бензема Винисиус Жуниор Килиан Мбаппе Дани Карвахаль
Юрій Остроумов Источник: X (Twitter)
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