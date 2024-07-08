Экс-капитан Реала назвал 7 идеальных футболистов

Бывший капитан мадридского «Реала» Начо Фернандес, который, как известно, по завершении сезона-2023/2024 покинул стан «галактикос» и перешел в саудовский клуб «Аль-Кадисия», поделился мнением об идеальных футболистах.

34-летний испанец уверен, что лучшим правоногим футболистом является португалец Криштиану Роналду, а левоногим – аргентинец Лионель Месси.

По скорости идеальнее всех француз Килиан Мбаппе, а по игровой магии – бразилец Винисиус Жуниор. Начо считает, что по агрессивности нет равных его партнеру по сборной Испании Дани Карвахалю. П части голов вне конкуренции французский нападающий Карим Бензема.

Личностью в футболе Начо назвал самого себя.

Напомним, ранее украинец Андрей Лунин отреагировал на уход Начо из мадридского «Реала».