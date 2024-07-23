Из одного финалиста Лиги чемпионов во второй. Реал готовит топ-трансфер
Мадридский клуб планирует подписать Матса Хуммельса
Мадридский «Реал» проявляет интерес к немецкому защитнику Матсу Хуммельсу.
По данным испанского издания AS, мадридский «Реал» рассматривает возможность подписания 35-летнего защитника Матса Хуммельса, который в настоящее время является свободным агентом.
Хуммельс в конце прошлого сезона покинул дортмундскую «Боруссию» и находится в поиске нового клуба. Интерес «Реала» обусловлен текущим дефицитом центральных защитников, вызванным, в частности, травмой Давида Алабы.
В минувшем сезоне Хуммельс провел 40 матчей, в которых забил 4 гола. Портал Transfermarkt оценивает игрока стоимостью 5 млн. евро
Ранее сообщалось, что немецкий защитник вел переговоры с итальянской «Болоньей».
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