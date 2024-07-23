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Испания
23 июля 2024, 14:59 | Обновлено 23 июля 2024, 15:14
1255
0

Из одного финалиста Лиги чемпионов во второй. Реал готовит топ-трансфер

Мадридский клуб планирует подписать Матса Хуммельса

23 июля 2024, 14:59 | Обновлено 23 июля 2024, 15:14
1255
0
Из одного финалиста Лиги чемпионов во второй. Реал готовит топ-трансфер
Getty Images/Global Images Ukraine. Матс Хуммельс

Мадридский «Реал» проявляет интерес к немецкому защитнику Матсу Хуммельсу.

По данным испанского издания AS, мадридский «Реал» рассматривает возможность подписания 35-летнего защитника Матса Хуммельса, который в настоящее время является свободным агентом.

Хуммельс в конце прошлого сезона покинул дортмундскую «Боруссию» и находится в поиске нового клуба. Интерес «Реала» обусловлен текущим дефицитом центральных защитников, вызванным, в частности, травмой Давида Алабы.

В минувшем сезоне Хуммельс провел 40 матчей, в которых забил 4 гола. Портал Transfermarkt оценивает игрока стоимостью 5 млн. евро

Ранее сообщалось, что немецкий защитник вел переговоры с итальянской «Болоньей».

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Алексей Тиньков Источник: AS
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