Из одного финалиста Лиги чемпионов во второй. Реал готовит топ-трансфер

Мадридский «Реал» проявляет интерес к немецкому защитнику Матсу Хуммельсу.

По данным испанского издания AS, мадридский «Реал» рассматривает возможность подписания 35-летнего защитника Матса Хуммельса, который в настоящее время является свободным агентом.

Хуммельс в конце прошлого сезона покинул дортмундскую «Боруссию» и находится в поиске нового клуба. Интерес «Реала» обусловлен текущим дефицитом центральных защитников, вызванным, в частности, травмой Давида Алабы.

В минувшем сезоне Хуммельс провел 40 матчей, в которых забил 4 гола. Портал Transfermarkt оценивает игрока стоимостью 5 млн. евро

Ранее сообщалось, что немецкий защитник вел переговоры с итальянской «Болоньей».