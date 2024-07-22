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Футбол
22 июля 2024, 23:59 | Обновлено 23 июля 2024, 00:30
55
0

ВИДЕО. Команда Ротаня ведет подготовку к выступлению на Олимпиаде-2024

24 июля в 20:00 сборная Украины U-23 сыграет на ОИ с командой Ирака

22 июля 2024, 23:59 | Обновлено 23 июля 2024, 00:30
55
0
ВИДЕО. Команда Ротаня ведет подготовку к выступлению на Олимпиаде-2024
УАФ

24 июля в 20:00 сборная Украины U-23 проводит первый матч на Олимпийских играх 2024 с командой Ирака U-23. Игра пройдет в Лионе на стадионе «Парк Олимпик Лионнез».

Подопечные Руслана Ротаня продолжают подготовку к Олимпиаде 2024.

Пресс-служба УАФ прокомментировала новое видео тренировки так: «Все больше игровых занятий и отработок ударов по воротам с приближением первой официальной игры на Олимпиаде».

В соревнованиях ОИ-2024, согласно регламенту, могут принять участие игроки, родившиеся после 1 января 2001 года. Кроме того, каждая команда может внести в заявку трех футболистов старше этого возраста.

Команда Руслана Ротаня провела два спарринга перед ОИ-2024. 14 июля сборная Украины U-23 сыграла вничью спарринг с командой Египта U-23 (1:1), а 18 июля разошлась миром со сборной Парагвая U-23 (2:2).

ФОТО. Команда Ротаня ведет подготовку к выступлению на Олимпиаде-2024

ВИДЕО. Команда Ротаня ведет подготовку к выступлению на Олимпиаде-2024

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Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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