ВИДЕО. Настроение очень хорошее. Батагов прибыл в сборную Украины U-23

Сборная Украины U-23 ведет подготовку команды к Олимпийским играм 2024 во Франции.

После товарищеского матча с Парагваем (2:2) сборная Украины прибыла в Лион, где к ней присоединился защитник Арсений Батагов.

После первой тренировки Арсений Батагов поделился своими впечатлениями:

«Уже успел со всеми пообщаться – и с партнерами, и с тренерским штабом. Настроение очень хорошее, ведь я долго ждал прибытия в лагерь сборной. Готовимся к первому матчу на Олимпийских играх. В отеле, где мы живем, расположились еще четыре команды. Такая себя олимпийская деревня.

Вчера (20 июля) состоялась первая тренировка в Лионе, и я вижу, что в плане физической подготовки мне догонять не надо. Я готовился со своей командой, и тренировки были тяжелыми, поэтому я уверен, что готов.

На Олимпийских играх хочется пройти как можно дальше. Когда мы этой командой были на Евро-2023 U-21, не верили, что зайдем так далеко. Но мы здесь, и поэтому я хочу, чтобы и на Олимпиаде мы сотворили чудо».