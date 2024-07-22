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Молодежные турниры
22 июля 2024, 02:59 | Обновлено 22 июля 2024, 03:09
18
0

ВЕЛЕТЕНЬ: «Надеюсь, что с Ираком на ОИ будем играть первым номером»

Хавбек сборной Украины U-23 рассказал о первой тренировке в Лионе

22 июля 2024, 02:59 | Обновлено 22 июля 2024, 03:09
18
0
ВЕЛЕТЕНЬ: «Надеюсь, что с Ираком на ОИ будем играть первым номером»
УАФ. Владислав Велетень

Сборная Украины U-23 ведет подготовку команды к Олимпийским играм 2024 во Франции.

После товарищеского матча с Парагваем (2:2) сборная Украины прибыла в Лион,

О первой тренировке в Лионе рассказал полузащитник Владислав Велетень:

«На первой тренировке (20 июля) не было большой нагрузки, мы отрабатывали стандарты, а вот дальше нагрузки возрастут. Готовимся к стартовому матчу, но своего первого соперника, сборную Ирака, мы еще не разбирали. Посмотрим. Надеюсь, будем играть первым номером.

Я думаю, что все ребята подходят к турниру в своей лучшей форме. Были неудачные действия в контрольных матчах, но мы их разобрали. Хорошо, что это случилось в спаррингах, надеюсь, дальше такого не будет».

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Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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