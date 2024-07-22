ВЕЛЕТЕНЬ: «Надеюсь, что с Ираком на ОИ будем играть первым номером»
Хавбек сборной Украины U-23 рассказал о первой тренировке в Лионе
Сборная Украины U-23 ведет подготовку команды к Олимпийским играм 2024 во Франции.
После товарищеского матча с Парагваем (2:2) сборная Украины прибыла в Лион,
О первой тренировке в Лионе рассказал полузащитник Владислав Велетень:
«На первой тренировке (20 июля) не было большой нагрузки, мы отрабатывали стандарты, а вот дальше нагрузки возрастут. Готовимся к стартовому матчу, но своего первого соперника, сборную Ирака, мы еще не разбирали. Посмотрим. Надеюсь, будем играть первым номером.
Я думаю, что все ребята подходят к турниру в своей лучшей форме. Были неудачные действия в контрольных матчах, но мы их разобрали. Хорошо, что это случилось в спаррингах, надеюсь, дальше такого не будет».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Известный специалист высказал мнение по поводу ситуации вокруг «Днепра-1»
Криштиану и Джорджина в Саудовской Аравии