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ATP
18 июля 2024, 18:36 | Обновлено 18 июля 2024, 18:38
219
0

Как в лучшие времена. Надаль вышел в 3-й круг турнира в Бостаде

Рафаэль обыграл Кэмерона Норри

18 июля 2024, 18:36 | Обновлено 18 июля 2024, 18:38
219
0
Как в лучшие времена. Надаль вышел в 3-й круг турнира в Бостаде
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

Испанский теннисист Рафаэль Надаль (№261 ATP) на грунтовом турнире ATP 250 в Бостаде провел встречу второго круга.

Экс-лидеру мирового тенниса противостоял британец Кэмерон Норри (№42 ATP), имеющего пятый номер посева. Надаль добился победы в двух сетах и вышел в четвертьфинал турнира – третий круг соревнований.

АТР 250 Бостад. Второй круг

Кэмерон Норри (Великобритания, 5) – Рафаэль Надаль (Испания) – 4:6, 4:6

Во второй партии Надаль проигрывал 1:4, но взял очко на своей подаче, затем сделал брейк и продолжил победный ход до первого же матч-бола.

Это была 6-я очная встреча теннисистов, которая принесла Надалю пятую победу.

В следующем раунде Рафаэль Надаль сразится против четвертого сеяного аргентинца Мариано Навоне (№36 ATP).

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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