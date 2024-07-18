Как в лучшие времена. Надаль вышел в 3-й круг турнира в Бостаде
Рафаэль обыграл Кэмерона Норри
Испанский теннисист Рафаэль Надаль (№261 ATP) на грунтовом турнире ATP 250 в Бостаде провел встречу второго круга.
Экс-лидеру мирового тенниса противостоял британец Кэмерон Норри (№42 ATP), имеющего пятый номер посева. Надаль добился победы в двух сетах и вышел в четвертьфинал турнира – третий круг соревнований.
АТР 250 Бостад. Второй круг
Кэмерон Норри (Великобритания, 5) – Рафаэль Надаль (Испания) – 4:6, 4:6
Во второй партии Надаль проигрывал 1:4, но взял очко на своей подаче, затем сделал брейк и продолжил победный ход до первого же матч-бола.
Это была 6-я очная встреча теннисистов, которая принесла Надалю пятую победу.
В следующем раунде Рафаэль Надаль сразится против четвертого сеяного аргентинца Мариано Навоне (№36 ATP).
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